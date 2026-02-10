【横浜エクセレンス】チアダンスアカデミー　元NBAダンサーによる特別ワークショップ開催！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、横浜エクセレンスチアダンスアカデミーでは、元NBAダンサーMariさんをお迎えし、特別ワークショップを開催することが決定いたしました！



アカデミー生の方はもちろん、初心者の方や一般の方も安心して参加いただける内容となっております。

ぜひこの貴重な機会に、お気軽にご参加ください。

皆さんのご参加を、心よりお待ちしております！

横浜エクセレンス チアダンスアカデミー 特別ワークショップ 詳細

【開催日】

2026年3月2日(月)

１.16:00～17:00(4歳～小学3年生)

２.17:15～18:45(小学4年生～中学生)



【会場】

関内馬車道スタジオ

〒231-0011

神奈川県横浜市中区太田町5-67 第一須賀ビル4F

※みなとみらい線『馬車道駅』徒歩2分、京浜東北線 『桜木町駅』徒歩6分、『関内駅』徒歩5分

【参加費】

１. アカデミー生：3,000円(一般：3,500円)

２. アカデミー生：4,500円(一般：5,000円)

※参加費は当日受付にてお支払いください。



【定員】

低学年クラス：15名程度

高学年クラス：10名程度

※定員に達し次第締め切りとさせていただく可能性もございます。



【講師】

Mari Miyano



【経歴】

・クラッシックバレエ11年

・玉川学園高等部チアダンス部 GLITZ

・玉川大学体育会ダンスドリルチーム JULIAS

・プロバスケットボールチーム チアリーダー 1シーズン

・プロチアリーダーズチーム 2シーズン

・NBAダンサー 2シーズン



【指導/振付】

・チアダンススクール講師 2年 (3～5歳 バレエ基礎担当, 4年生～6年生 テクニッククラス担当)

・2020年10月 JCDAチアダンス指導者ライセンス取得

・2023年7月 World University Basketball Series 2023 Dance crew 振付担当

・B.LEAGUE ダンスチーム振付担当

・2023-24シーズン 群馬プロフェッショナルチアリーダーズ GRUISTARSアシスタントコーチ

【申し込み方法】

こちら(https://business.form-mailer.jp/fms/177bd9aa329893)のリンクよりお申し込みいただけます。

※お申し込み締切は2026年3月2日(月)正午12:00までとなります。



※リンク先のフォームより必要事項をご記入いただき、送信をお願いします。

※担当者からのメールにて受付完了となります。

※迷惑メールの設定をされている方は「academy@yokohama-ex.jp」からのメールが受信できるよう、ドメイン指定解除を行ってください。



【参加時の持ち物】

・動きやすい服装

・室内履き

・タオル

・飲み物

※ポンポンをお持ちの方はご持参ください。貸出もございます。



【注意事項】

・クラス開始時間5分前より、入室のご案内をいたします。それよりも早く到着されても会場へは入れませんのでご注意下さい。

・定員に達した場合、ワークショップへのご参加を締め切らせていただく場合がございます。

お問合せ

特定非営利活動法人横浜エクセレンススポーツクラブ

アカデミー事務局 チアダンスアカデミー担当



お問合せ先：academy@yokohama-ex.jp



