【コラボ解禁】スポーツの魅力を次の世代へ｜信州ブレイブウォリアーズ×うちわドットファン プレゼントキャンペーン開催中

有限会社サンライズ(本社：長野県長野市大字高田1390-1/代表取締役：大久保清一)運営ブランド「うちわドットファン」では、Bリーグに所属する地元長野市のプロバスケットボールチーム『信州ブレイブウォリアーズ』と、コラボプレゼントキャンペーンを実施しております。


本キャンペーンでは、うちわドットファンからスポーツシーンで活用できる応援アイテムを、信州ブレイブウォリアーズからはホームゲーム観戦チケットをチーム単位でプレゼントします。


また本企画の趣旨として子どもたちにバスケットボールをはじめとしたスポーツに触れる機会を提供したいという想いから、信州ブレイブウォリアーズアカデミーとも連携しアカデミーコーチの一日派遣も行います。





コラボ企画の背景



23-24シーズンより、信州ブレイブウォリアーズと有限会社サンライズはパートナー契約を結んでいます。サンライズとしては印刷技術を生かして、会場を彩る等身大パネルや公式マスコットキャラクターであるブレアーの名刺、選手それぞれのキラキラステッカー配布など、様々な取り組みを行ってきました。


共にスポーツシーンを盛り上げるという立場から、非常に近い存在として地元長野を盛り上げています。


スポーツの魅力を、次の世代へ

ただ、共に感じている課題があります。
それは特定の競技に限らず、スポーツそのものに触れる機会や、会場に足を運ぶ文化をもっと広げていく必要があるということです。



スポーツには、人と人をつなぎ、地域に活力を生み出す力があります。



広い長野にはサッカーをはじめとした多様なスポーツが存在し、それぞれに多くのファンがいます。


競技の垣根を越えて、長野県全体のスポーツの価値や魅力を地域で共有し、次の世代へつないでいくこと。


そのために大切なのは、実際に会場へ足を運び、目で見て、肌で感じる“スポーツの現場体験”だと私たちは考えています。
その一歩として、今回のコラボ企画が生まれました。


スポーツの現場には、迫力、熱気、歓声、そして人の心を動かす力があります

子どもたちが目を輝かせ、大人が本気で声を上げる――そんな空間を体験することは、競技を超えて、「スポーツが好きになる原体験」につながります。


その体験の一つに、信州ブレイブウォリアーズでは『キッズドリームデー』という学校観戦授業を長野市と取り組み、子どもたちに体験教育の場を設けています。


このキッズドリームデーの光景はまさに、子どもがスポーツの持つ力を感じることができる原体験に他なりません。



【参考】キッズドリームデーとは


2023-24シーズンにパートナー協賛企業と長野市と連携し、長野市内の小・中学生を招待。Bリーグ初の平日昼間のホームゲームとして初めて開催されました。


初開催後には、他Bリーグチームからも本取り組みについての視察が増え、長野県の他競技チームからも参考にしたいなど、キッズドリームデーという取り組みそのものが広がっています。


2025-26シーズンの開催は、2月27日（金）ライジングゼファー福岡戦@ホワイトリングで行われます。


キッズドリームデー開催のお知らせ(https://www.b-warriors.net/news/detail/id=17403)


スポーツが好きになる原体験を

こうした背景から、今回の企画では以下のプレゼントをご用意しました。


- 信州ブレイブウォリアーズからは、3/29(日)福井ブローウィンズ戦@観戦チケットを1チーム分プレゼント
- さらに信州ブレイブウォリアーズアカデミーからは、アカデミーコーチを一日派遣し子どもたちがスポーツを楽しむきっかけとなる機会を提供
- うちわドットファンからは応募してくれたチームへのお礼として、スポーツシーンで活躍間違いなしのアイテムを複数プレゼント

三者それぞれで素敵なプレゼントをご用意しております。


個人の方でも応募は可能なので、私たちの想いに賛同していただける方は是非お気軽にご参加ください。



プレゼントキャンペーン詳細


信州ブレイブウォリアーズ×うちわドットファンpresents


『集まれ未来のスポーツ選手』



【キャンペーンについて】


将来、スポーツ選手になるであろう子どもたちに思い出に残るアイテムをプレゼントする企画です。


また今はバスケに触れていなくてもこれを機に興味を持ち、バスケを始めるきっかけになるように。


そして、スポーツが持つ力や魅力を、実際に体感してもらえる企画となっています。



【応募期間】


2026年1月28日(水)～2月11日(水)



【プレゼント内容】


◆◇うちわドットファン賞◇◆


特別賞　オリジナル団旗 - 1チーム


・サイズ（横×高さ）は900mm×400mm～3,000mm×1,500mmまでお好きなサイズで製作可能


・裏面には勝久マイケルHC直筆サイン入り



A賞　チームオリジナルタオル - 1チーム


- マフラータオル（110×21cm）
- フェイスタオル（84×34cm）
- スポーツタオル（110×40cm）

の中から10点プレゼント。



B賞　雨にも負けない応援うちわ - 1チーム


・背番号やお名前を1本ずつ変更可能


・最大20本分プレゼント



C賞　チームオリジナルトートバッグ - 1チーム


・全5種類のサイズの中からお好きなサイズ10点分プレゼント（サイズバラバラ可）



◆◇信州BW賞◇◆


ホームゲーム観戦チケット 1チーム分


・観戦日は、3/29(日) 福井ブローウィンズ戦@ホワイトリング


・最大30名様ご用意しております



◆◇アカデミーコーチ賞◇◆


アカデミーコーチ１日派遣


・長野県内に限ります



【応募方法】


今回のキャンペーンはInstagram内で行われます。



(1)以下の3アカウント全てフォロー↓


a.信州ブレイブウォリアーズ公式


　@shinshubw(https://www.instagram.com/shinshubw/)


b.信州ブレイブウォリアーズ アカデミー


　@shinshubw_academy(https://www.instagram.com/shinshubw_academy/)


c.うちわドットファン公式


　@utiwa.fan(https://www.instagram.com/utiwa.fan/)


(2)投稿へのいいね＋希望の賞をコメント


「投稿をシェア」すると当選率UP!?



【注意事項】


- 当選者の発表はDMにて行いますのでフォロー解除をしないようご注意ください
- 信州BW賞、アカデミーコーチ賞に当選されたチームで県外で難しいチームはうちわ型アクリルキーホルダーに変更可能
- 応募は日本国内にお住いでスポーツチーム関係者に限ります。お子様がスポーツチームに所属していたり、クラブの運営者であったりと、広く応募を受け付けておりますが、個人アカウントでのご応募の場合は以下の点にご注意ください
- 当選の発表はチームに対して行いますので個人アカウントで応募する場合は必ずチームの許可をお取りください
- 鍵アカウントは応募対象外です

キャンペーンページはこちらから(https://www.instagram.com/p/DUCWylDk-J0/)（外部サイト：インスタグラムへ遷移します）




信州ブレイブウォリアーズについて



Bリーグに加盟する長野県唯一の5人制プロバスケットボールチーム。
2011年に長野県千曲市にて誕生し、現在は長野市に本拠地を置きホームアリーナ ホワイトリングで2025-26シーズンはB2リーグ東地区で戦う。


チーム名は、長野県には全国的にも知られた名将、知将、勇敢な戦士を生んだ歴史があり、長野県全体をイメージできる「信州」と「選手」＝「勇士」brave warriors（英語）を組み合わせにより命名。


- 公式HP(https://www.b-warriors.net/)
- Instagram(https://www.instagram.com/shinshubw)
- X（旧Twitter）(https://x.com/shinshubw)
- YouTube(https://www.youtube.com/@shinshubw)
- TikTok(https://www.tiktok.com/@shinshubw)

今後のうちわドットファンついて



スポーツシーンを応援する身としてうちわドットファンでは、うちわだけではなくスポーツにまつわるアイテムを多く取り揃え、当ショップ内で全て完結できるような取り組みを進めています。



その一環として、この冬～春にかけて揃えておきたいアイテムを新発売いたします。


- トレーニングジャケット(https://utiwa.fan/product_order/training-jacket)
- ジップアップライトパーカー(https://utiwa.fan/product_order_multi/zipup-light-hoodie)

新発売を記念して、2/1～2/28までプリント代が99%OFFになる（※最大5着まで）特別セールを開催いたします。




アマチュアスポーツチームの多くが、アイテムを揃えたくても予算の都合上・・・


と諦めることがないように、手が届きやすい価格帯でチームオリジナルのアイテムを製作できます。


是非この機会にお買い求めください。



新商品発売記念セール


【セール期間】


2026年2月1日(日)～2月28日(土)



【セール内容】


対象アイテムのプリント代が99%OFF


※最大5着まで


※素材代は通常通りかかります



【対象アイテム】


- トレーニングジャケット(https://utiwa.fan/product_order/training-jacket)
- ジップアップライトパーカー(https://utiwa.fan/product_order_multi/zipup-light-hoodie)

【クーポンコード】


newitems2601



【注意事項】


※クーポン適用には会員登録が必要になります



スポーツの応援をする人を応援する。


ーそれが、わたしたちの使命です。



◆ 有限会社サンライズについて ◆




