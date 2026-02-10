【HIROFU】2026春夏コレクションがスタート！日常に特別感をプラスするバッグシリーズ「CHICCA」が登場

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260210)） は、2月11日（水）より2026年春夏コレクションの新作バッグシリーズ「CHICCA（キッカ）」を、オンラインストアおよび全国のHIROFU店舗にて発売いたします。

日々を少しだけ特別に。小さな宝物のようなバッグシリーズ「CHICCA（キッカ）」

「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。

フォルムに丸みを持たせることで、上品なフェミニンさを演出

イタリア語で『ころんとした、私の宝物』という意味を持つ「CHICCA（キッカ）」は、ふっくらとした丸みと柔らかなフォルムが特徴です。H字型のメタルがきらりと輝き、ミニマルなデザインのアクセントになっています。

目立つロゴや装飾を抑えたクワイエット・ラグジュアリーな佇まいが、トレンドに流されることのない静かな上質さを表現。洗練されたデザインは、そんな上質さを求める方のスタイルを格上げします。

内装にはマイクロファイバーライニングを採用

「CHICCA（キッカ）」シリーズには、HIROFU初のマイクロファイバーライニングを採用。強度や耐久性はそのままに、軽さと手触りの良さを両立しています。また、キャメルベージュのライニングが口元からのぞくことで、外側のレザーとの美しいコントラストもお楽しみいただけます。

職人技が息づくハンドステッチ控えめに存在感を放つHメタル

「CHICCA（キッカ）」シリーズは、ボストンバッグ、バケットバッグ、トートバッグというオーセンティックな全3型を展開。一見オーソドックスなフォルムながらも、上質な革ならではのドレープが自然に生まれ、随所に作り手の遊び心が感じられるデザインとなっています。

【キッカ】ショルダーバッグ S 75,900円（税込）【キッカ】トートバッグ S 81,400円（税込）【キッカ】ハンドバッグ M 85,800円（税込）

ぜひ一度全国のHIROFUショップおよびオンラインストアにてご覧ください。

【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

