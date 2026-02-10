【ホテル日航つくば】『イチゴなイチにち ホテルシェフに学ぶ料理体験！』を3月20日（金・祝）に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航つくば（所在地：茨城県つくば市、総支配人：古澤 聡）は、親子で旬の食材に触れ、料理の楽しさを学ぶ体験型イベントとして『イチゴなイチにち ホテルシェフに学ぶ料理体験』を2026年3月20日（金・祝）に開催します。本イベントは、地元つくばに根差した体験を提供する取り組み「つくたび」の一環であり、今回はつくば市内のイチゴ農園「かわらけや」を訪れます。

過去の開催風景

『イチゴなイチにち ホテルシェフに学ぶ料理体験！』は、地元農家との連携による収穫体験から、ホテル総料理長とパティシエによる料理教室、ランチまでをお子様と保護者そろって一日で体験していただけます。

コックコートを身につけたお子様は、つくば市内のイチゴ農園「かわらけや」で収穫されたイチゴを使ったロールケーキ作りをパティシエから学び、大人はホテルシェフ直伝の家庭でも再現できるシーフードを使ったメイン料理作りを担当し、親子でスペシャルランチを仕上げます。体験後は、それぞれが作った料理を含むランチコースを召し上がりいただきます。

当日は、料理教室の開始前に「かわらけや」に集合し、生産者から農園や栽培への想いを聞きながら、こだわりのつまったイチゴ狩りを体験いただきます。ホテルでのランチ後にはイチゴをテーマにしたお楽しみゲーム大会もご用意しています。春休みの思い出づくりを楽しめる特別な一日を、「つくたび」でお過ごしください。

〈『イチゴなイチにち ホテルシェフに学ぶ料理体験！』開催概要〉

【開催日】 2026年3月20日（金・祝）

【時間】 受付 9：45／イチゴ狩り体験とショッピング 10：00～11：00／調理体験とランチ 11：30～15：00

【料金】 2名様 \16,500（大人\8,700／小学生\7,800）

※イチゴ狩り体験、料理体験、ランチ、指定ドリンク、消費税、サービス料込

※ご家族の方で見学のみの参加も可能です。（イチゴ狩りとランチのみ1名様 \7,500）

【定員】 10組20名

【持ち物】 料理体験／エプロン、三角巾（大人の参加者のみ、お子様にはコックコートをご用意）

【会場】イチゴ狩り：「かわらけや」／つくば市上境1599-1 ※ホテルから車で約12分

料理教室とランチ：ホテル日航つくば 本館11階 宴会場

【One Harmony会員特典】1組につき150ポイントを積算

※ポイントの積算は2026年4月上旬を予定しています。

※One Harmonyは、オークラ ニッコー ホテルズでご利用いただける入会金・年会費無料の会員プログラムです。

本会員プログラムへの登録は事前にお願いいたします。

One Harmonyホテル専用サイト：https://www.nikko-tsukuba.com/oneharmony/

【協力】 イチゴとヤギと仲間たち「かわらけや」

【予約方法】 専用サイト（Peatix）からご予約ください

予約受付サイト：https://tsukutabi-oyako08.peatix.com

【お問い合わせ】ホテル日航つくば つくたびデスク TEL.029-869-7566（平日 9:30～18:00）

料理体験イメージ

【スケジュール】

-〈農園でイチゴ狩り体験〉-

9：15 「かわらけや」にて受付

9：30～11：00 イチゴ狩りやショッピング

-〈体験終了後ホテルへ移動〉-

11：30～12：00 ホテル到着後、着替え・写真撮影

12：00～13：30 料理教室

お子様／講師：ホテル日航つくば パティシエ 菅野 早央里（かんの さおり）

大人／講師：ホテル日航つくば 総料理長 高栖 克之（たかす かつゆき）

13：30～15：00 ランチおよびゲーム大会

【その他注意事項】

※お子様は、小学生の方を対象とさせていただきます。

※料理教室は、保護者とお子様の2名1組でお申し込みください。

※農園まではお客様ご自身でお越しください。（無料駐車場あり）

※変更およびキャンセルは5日前までとさせていただきます。

※定員に達した時点で受付を終了いたします。

■イチゴ農園「かわらけや」について

茨城県つくば市のイチゴとヤギの農園。店名の由来は、昔この地域で土から瓦や土器が作られており、昭和30年頃までこの一帯は「土器屋」（かわらけや）と呼ばれていたことから、長い歴史の上にこの地があり、その歴史の一部として、今この土で農産物を作る喜びなどを店名に表しています。

「かわらけや」公式サイト：https://kawarakeya.com/

「かわらけや」のイチゴ「つくたび」について

2022年10月より始動した「つくたび」は、世の中の価値観や生き方に流されずに自分らしい生活、仕事、余暇を自らの手でつくるライフスタイルとされる「クラフトライフ」の提供をビジョンに掲げた『ホテル日航つくば』が企画する新しい事業です。参加するゲストの皆様、出会う地域の方々、企画・運営を通してゲストをおもてなしするホテルスタッフと一緒に、旅の中で体験し、学び、地域と関わることで価値を創造し、自分らしいライフスタイルを感じていただくことを目指しています。

「つくたび」公式サイト：https://www.nikko-tsukuba.com/tsukutabi/

ホテル日航つくばについて

筑波山を望む、 四季の自然もお楽しみいただける国際都市「つくば」の中心に位置する洗練された次世代型ホテル。ビジネスはもちろん、レジャーや観光の拠点にもなるホテルです。国際都市にふさわしく多様な会議施設をはじめ、婚礼施設や和・洋・中のレストラン施設も充実。贅沢なひとときと忘れられないステイをお約束します。また、当ホテルは、SDGsの活動に賛同し「育てようSDGsの木」という取り組みを推進しています。小さく芽吹いた双葉が、お客様、地域、社員からの栄養を受けながらたくさんの取り組みの枝葉を備えた大樹となるよう、私どもは多くの方に支えられた大きな“SDGsの木”を未来のために育てていきます。

所在地：〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-1364-1 TEL：029-852-1112（代）

ホテル公式サイト ： https://www.nikko-tsukuba.com/

育てようSDGsの木 ： https://www.nikko-tsukuba.com/sdgs/