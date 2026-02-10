フラグシッププリンタUCJV330とLED-UVインクが3M(TM) MCS(TM) 保証プログラムに認定

株式会社ミマキエンジニアリング

産業用インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ、3Dプリンタを手掛ける株式会社ミマキエンジニアリング（本社／長野県東御市、代表取締役社長／池田 和明）は、当社の高画質大判プリンタ「UCJV330シリーズ」と、それに搭載されるUV硬化型インク「LUS-200」および「LUS-170」が3M(TM) MCS(TM) 保証プログラムに認定されたことを発表いたします。

3M(TM) MCS(TM) 保証プログラムは、お客様へ高品質なグラフィックスを届ける仕組みです。指定の材料を用いて本プログラムの認定店が製作したグラフィックスについて、最長6年の耐候性保証を提供します。ひび割れや浮き、収縮、色褪せなどの不具合の発生リスクを抑えつつ、屋外グラフィックスを長期に渡り美しく保ち、企業のブランドイメージを守ることへ貢献します。

このたび当社のフラグシップLED-UVプリンタ「UCJV330シリーズ」と、搭載インクの「LUS-200」および「LUS-170」が3M(TM) MCS(TM) 保証プログラムに認定されました。UV硬化型インクはプリント後の乾燥工程が不要で、即時にラミネートや施工作業に移れるのが特長です。今回の認定により、看板をはじめとする各種グラフィック制作におけるタイムパフォーマンス・施工性に加え、長期間の耐候性保証という価値をお客様へ提供できるようになりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21708/table/118_1_9fe110e67d6adcb590b34aa76ce49ecb.jpg?v=202602100651 ]

*詳細および最新の保証表は右記のリンクを参照ください。 3M(TM) MCS(TM) 保証プログラムの対応表(https://multimedia.3m.com/mws/media/1028594O/mcs-matrix-for-mimaki.pdf)

*LUS-200 インクの3MTMMCSTM 保証プログラム対応プロファイルは3 月中旬頃に当社のウェブサイトにて公

開予定です。本プログラムの保証対象とするため、必ず指定のプロファイルをご使用ください。

当社製品が3M(TM) MCS(TM) 保証プログラムに加わることで、両社の協力関係はさらに強化されます。お客様におかれましては、両社が提供する製品およびソリューションを組み合わせることで、より高品質で信頼性の高いグラフィック製作が可能となります。

当社は、この協力関係をさらに拡大し、世界中のお客様のビジネスの発展に貢献できるよう努める所存でございます。

3Mについて

3M（本社：米国ミネソタ州）は、Science（サイエンス）をベースに生み出されるイノベーションを通して、人々の生活を豊かにすることを目指します。環境保全、企業責任、社会的責任、経済発展を通じて地球の持続可能性に貢献しながら、サイエンスとイノベーションを活かして、世界中のすべての人々の生活に深く関わっています。

株式会社ミマキエンジニアリングについて

ミマキエンジニアリングは、産業用インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ、3Dプリンタおよびそのインク、ソフトウェアの開発・製造・販売・保守を行っています。サイングラフィックス、インダストリアルプロダクツ、テキスタイルアパレルの市場に向け、プリント工程のトータルソリューションを提供することにより、お客様に常に「新しさと違い」をお届けするイノベーターを目指しています。

企業・IR情報： https://ir.mimaki.com/

製品情報： https://japan.mimaki.com/