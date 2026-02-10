『真空断熱スポーツボトル（FJUシリーズ）』2月21日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2026年2月21日（土）、『真空断熱スポーツボトル（FJU-751/1001/1501/2001）』を新発売します。

当社の『真空断熱スポーツボトル（FJUシリーズ）』は、2024年の発売以来、夏場の水分補給ニーズに応えて多くの方にご愛用いただいているスポーツボトルです。当社のポーチ付きスポーツボトルが学生ユーザー中心であるのに対し、『真空断熱スポーツボトル（FJUシリーズ）』は高いデザイン性と持ち運びやすいキャリーループが支持され、性別を問わず学生から社会人まで幅広い年代にご愛用いただいております。近年の猛暑を背景に水分補給への意識が一層高まる中、このたび『FJUシリーズ』に大容量サイズ2.0Lを新たに追加しました。

カラーラインアップは、シックで誰でも使いやすいマットブラックとアイボリーホワイト、生活シーンになじみやすく人とかぶりにくいペールミントとグレーネイビーの全4色*。スポーツでも日常でも幅広くお使いいただけます。

*ペールミント・グレーネイビーはFJU-751/1001のみの展開です。

＜製品特長＞

＜製品ラインアップ＞

『真空断熱スポーツボトル（FJU-751/1001/1501/2001）』0.75L

FJU-751

左から MTBK：マットブラック、IVWH：アイボリーホワイト、PAMT：ペールミント、GNV：グレーネイビー

1.0L

FJU-1001

左から MTBK：マットブラック、IVWH：アイボリーホワイト、PAMT：ペールミント、GNV：グレーネイビー

1.5L

FJU-1501

左から MTBK：マットブラック、IVWH：アイボリーホワイト

2.0L

FJU-2001

左から MTBK：マットブラック、IVWH：アイボリーホワイト

『真空断熱スポーツボトル（FJU-751/1001/1501/2001）』 仕様一覧

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。