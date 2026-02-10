【個人投資家向け】「2025年12月期通期決算説明会」視聴用URLのご案内

ZETA株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ZETA株式会社(本社：東京都世田谷区)は、本日2026年2月10日(火)実施の「2025年12月期通期決算説明会」につきまして、個人投資家向け視聴用URLを以下の通りご案内いたします。



＜個人投資家向け視聴用URL＞


https://www.youtube.com/live/naiX9UlS0dU


※YouTubeライブ配信でのご視聴となります。事前登録は不要です。


※2026年2月10日(火)16時00分より配信開始予定です。




ご質問がございましたら、当社のIR問い合わせフォーム(https://zeta.inc/contact/ir)よりお寄せください。説明会終了後、メールにて順次回答いたします。



なお、機関投資家・証券アナリストの皆さまにつきましては、当社のIR問い合わせフォーム(https://zeta.inc/contact/ir)より決算説明会への参加をご希望の旨をご連絡ください。詳細は以下よりご確認をお願い申し上げます。



▼機関投資家・証券アナリスト向け詳細
https://zeta.inc/ir-topics/fy2026-1q-8/2026/0114





開催概要


【開催日時】2026年2月10日(火)16時00分～17時00分


【開催方法】オンライン決算説明会


【内容】　　 2025年12月期通期の業績・事業概要の説明／質疑応答


【説明者】　 代表取締役社長 山崎 徳之



▼本件に関する問い合わせ先


IRについてのお問い合わせ：https://zeta.inc/contact/ir



