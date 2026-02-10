【個人投資家向け】「2025年12月期通期決算説明会」視聴用URLのご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ZETA株式会社(本社：東京都世田谷区)は、本日2026年2月10日(火)実施の「2025年12月期通期決算説明会」につきまして、個人投資家向け視聴用URLを以下の通りご案内いたします。
＜個人投資家向け視聴用URL＞
https://www.youtube.com/live/naiX9UlS0dU
※YouTubeライブ配信でのご視聴となります。事前登録は不要です。
※2026年2月10日(火)16時00分より配信開始予定です。
ご質問がございましたら、当社のIR問い合わせフォーム(https://zeta.inc/contact/ir)よりお寄せください。説明会終了後、メールにて順次回答いたします。
なお、機関投資家・証券アナリストの皆さまにつきましては、当社のIR問い合わせフォーム(https://zeta.inc/contact/ir)より決算説明会への参加をご希望の旨をご連絡ください。詳細は以下よりご確認をお願い申し上げます。
▼機関投資家・証券アナリスト向け詳細
https://zeta.inc/ir-topics/fy2026-1q-8/2026/0114
開催概要
【開催日時】2026年2月10日(火)16時00分～17時00分
【開催方法】オンライン決算説明会
【内容】 2025年12月期通期の業績・事業概要の説明／質疑応答
【説明者】 代表取締役社長 山崎 徳之
▼本件に関する問い合わせ先
IRについてのお問い合わせ：https://zeta.inc/contact/ir
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売