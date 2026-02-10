至高のハイファンタジーRPG『ヴァルキリーコネクト』がTV放映中のアニメ『魔都精兵のスレイブ2』とコラボ開催！ログインでコラボキャラ「東日万凛」をご褒美でもらえる。

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中内之公）は、ハイファンタジーRPG『ヴァルキリーコネクト』(ヴァルコネ)にて、2026年2月10日(火)より、TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』とのコラボを開催します。※本コラボは『ヴァルコネ』を配信する全世界で同時開催します。

■TV放映中のアニメ『魔都精兵のスレイブ2』とコラボ開催！

魔防隊より「羽前京香」「東日万凛」「出雲天花」「上運天美羅」「山城恋」が限定キャラとして登場！

「桃」による特異能力を駆使したド派手な演出で、原作さながらの迫力あるバトルを再現します。さらに特定のアイテムを好きなキャラに渡すと限定ご褒美ボイスシナリオが楽しめる「ヴァルコミュイベント」を実装。期間中のログインで「東日万凛」や限定装備もプレゼントします。



プロローグ

突如現れた「黒い世界」の浸食。窮地の神々の前に現れたのは、特殊能力を授かった美女集団「魔防隊」だった！天界の神々と、強大な力を持つ組長たちが次元を超えた共同戦線を張る。各地に散らばる「桃」を奪還し、世界樹に潜む闇を撃ち抜け！

開催期間: 2026年2月10日(火) メンテナンス終了後 ～ 2026年3月1日(日) 00:00まで

詳しい情報は公式X(旧Twitter)でもお知らせします。

公式X(旧Twitter): https://x.com/Vconnect_jp

コラボトレーラー: https://youtu.be/YYZcW4cHXO4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YYZcW4cHXO4 ]

■コラボ期間中ログインで「東日万凛」がもらえる！

コラボ期間中の初回ログインで「東日万凛」がもらえます。また、コラボイベントでは、チャレンジをクリアすることで東日万凛の育成アイテムなどと交換可能で、そのほか様々なイベントから東日万凛の育成アイテムを入手することができます。また、東日万凛を「転醒」させると、見た目や能力が変化し、ステータスも大幅に上昇します。

・「東日万凛」スキル

闘化やクイックで支援し、味方と連携しながら連撃による複数回攻撃を繰り出す！

■コラボガチャ開催！全キャラ豪華声優陣の録り下ろしボイス付き！

全てのコラボキャラが豪華声優陣の録り下ろし！羽前京香(CV:鬼頭明里)、東日万凛(CV:宮本侑芽)、上運天美羅(CV：ファイルーズあい）がここでしか聞けないオリジナルボイス付きで登場！

・魔都精兵＜京香＞フェス

羽前京香(CV:鬼頭明里)を獲得する事ができます。コラボキャラは覚醒による強化が可能です。

・「羽前京香」スキル

多種多様な支援効果で味方を鼓舞しながら、不屈の闘志で立ち上がり敵に斬撃！

・魔都精兵＜美羅＞フェス

上運天美羅(CV：ファイルーズあい）を獲得する事ができます。コラボキャラは覚醒による強化が可能です。



・「上運天美羅」スキル

達人や必中で自身を強化し、敵全体に殴打による火属性の大ダメージ！

■イベント「選択、魔防隊、親愛の証」で絆を深めよう！

コラボ限定の「ヴァルコミュイベント」を開催。イベント攻略で手に入るアイテム「白の桃」「虹の桃」をお気に入りのキャラに贈ってポイントやコラボ限定アイテムをGET！ 一定ポイントを集めることで、本イベント限定の特別ボイスシナリオを解放することができます。彼女たちの意外な一面が見られるかも…？

■新イベント「イラストパネル」でコラボ限定イラストを手に入れよう！

コラボ限定「ヴァルコミュイベント」から入手できる「記憶のピース」を使って、各コラボキャラのボイス付きイラストスチルが解放可能！

さらに、同時開催されている「魔都の追想商人」では、アニメ本編の場面を切り取ったイラストスチルと交換可能！イベントやガチャから入手できるアイテムを使って入手しよう！

好きなイラストスチルを手に入れて、HOME画面に設定しよう！

■TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』について

日本各地に、突如として謎の門が出現。その先の異空間「魔都」には女性にのみ食べた者に特異な能力をもたらす桃が存在し、「醜鬼」(しゅうき)と呼ばれる怪物を退治するため、女性兵による戦闘集団「魔防隊」が組織された。



活躍できる場所を求めていた男子高校生・和倉優希はある日、魔都へと迷い込むと醜鬼に襲われてしまう。そこへ駆けつけたのは魔防隊七番組の美しき組長・羽前京香。京香の能力で奴隷(スレイブ)と化した優希は力を開花させ、醜鬼を見事打ち倒し、奴隷 兼 魔防隊の管理人として醜鬼と戦うことに。



“飼われる少年”のバトルファンタジー、ここに開幕！



TVアニメ『魔都精兵のスレイブ』公式サイト: https://mabotai.jp/

コピーライト: (C) タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第２広報部

■『ヴァルキリーコネクト』とは

『ヴァルキリーコネクト』は、世界(※一部の地域を除く)累計2,900万ダウンロードを突破した至高のハイファンタジーRPGです。北欧神話をベースにした与田想氏による本格的なシナリオ、桜庭統氏による幻想的なサウンド、廣岡政樹氏による魅力的なキャラクターが、新しい北欧神話の世界観を創り出しています。

利用料金: 基本無料(一部有料)

＜スマートフォン向け＞

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/vu-arukirikonekuto/id1078813020

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atm.vcon.jp

＜PC向け＞

Steam: https://store.steampowered.com/app/1261240

