【大阪・天王寺で愛されて26年】ブラッスリー 「monochrome」が3/1（日）にリニューアルオープン～天王寺最大級・約120席の空間を刷新、より心地よくなった空間で味わう旬の春メニュー

株式会社バルニバービ

株式会社バルニバービ（本社：大阪市西区、代表取締役会長：佐藤裕久）は、大阪・天王寺駅の「ＭIO駐車場ビル」にて運営するブラッスリー「monochrome（モノクローム）」(https://monochrome913.com)を、2026年3月1日（日）にリニューアルオープンいたします。

2000年の開業以来、天王寺の街で26年にわたり愛されてきた同店は、席数も天王寺最大級となる121席に増設し、開放感はそのままに、より多様なライフスタイルに寄り添う空間へと進化します。今回のリニューアルでは、最大45名様まで対応可能な個室（プライベートフロア）を新たに設え、プライベートからビジネス、パーティまで幅広いシーンでの利便性を高めました。

また、リニューアル当日からは、旬の食材を使用した「春メニュー」の提供も開始いたします。長年培ってきたおもてなしの心と、フレッシュに生まれ変わった空間を掛け合わせ、これからも心地よいひとときをお届けしてまいります。

シーンに寄り添うフロアデザイン～開放感あふれる空間がより快適に刷新

monochrome（モノクローム）RENEWAL

元駐輪場を改装して誕生した当店は、天井高と大きなガラス窓が生み出す開放感あふれる空間が特徴。JR線を望むトレインビューと、木の温もりを感じるインテリアが、心地よいひとときを演出します。

今回のリニューアルでは、これまで愛されてきた居心地の良さはそのままに、空間をより快適にアップデート。用途に応じて使い分けができるフロア構成で、日常使いから特別なシーンまで幅広く対応します。

メインダイニング（イメージ）メインダイニング

天井高のある開放的な空間が広がるメインフロア。大人数での会食やパーティにも対応でき、着席・立食を問わず、さまざまなシーンで利用可能です。一面のガラス窓越しに望むJR線のトレインビューが、空間にほどよい賑わいを添えます。

プライベートフロア

最大45名様まで対応可能な個室を備えたプライベートフロア。専用のバーカウンターを設け、会食やビジネス利用、カジュアルなパーティなど、落ち着きのある時間を過ごしたいシーンに最適です。

新空間で味わう、季節を彩る春の新メニュー

プライベートフロア（イメージ）店内フロアマップ春の食材を使った春メニュー

今回のリニューアルを記念し、オープン当初の人気スイーツの復刻版から、旬の食材を贅沢に取り入れた新作まで、春を彩るラインナップが登場いたします。

■シラエビ衣のエビフライ（880円）

プリプリの海老を、香ばしいシラエビを贅沢に混ぜ込んだ衣で包み上げました。噛むほどに海老の旨みが重なり合う、新感覚のサクサク食感をお楽しみください。

■あさりとボッタルガ、スナップエンドウの軽いクリーム（1,730円）

旨みたっぷりのあさりとスナップエンドウに、ボッタルガ（カラスミ）のコクをプラス。春らしい軽やかなクリームソースで仕上げた、彩り豊かなパスタです。

■奥丹波鶏と春野菜のパピヨット 菜の花ジェノベーゼ添え（2,100円）

奥丹波鶏と春野菜を紙包み焼きにし、旨みと香りを閉じ込めました。開けた瞬間に広がる春の香りを、ほろ苦い菜の花のジェノベーゼと共にお召し上がりください。

■優味豚のロティ シャルキュティエール風（2,280円）

きめ細かな肉質の優味豚をじっくりとロースト。ピクルスの酸味を効かせた伝統的な“肉屋風”ソースが、豚肉の甘みを一層引き立てます。

■イイダコのBLACKパエリア（2,880円）

旬のイイダコを主役に、魚介と鶏の旨味が凝縮されたブイヨンを使った旨味たっぷりの漆黒のパエリア。パーティにも映える一皿です。

■苺のブリュレタルト 完熟イチゴのジェラート添え（930円）

2度焼きしてパリッと仕上げたブリュレの食感と、苺の甘酸っぱさ、キルシュの香りが絶妙に重なり合うスイーツ。ストロベリーソースを添えて、春の余韻に浸れる逸品です。

■【復刻】 ショコラモノクローム（880円）

オープン当時に多くのお客様に愛されたシグニチャーデザートが、リニューアルを機に待望の復刻。湯煎焼きしたチョコプリンとガトーショコラを2層に仕立てた濃厚な味わいは、26年目の今も変わらない至福のひとときを演出します。

あさりとボッタルガ、スナップエンドウの軽いクリーム（1,730円）イイダコのBLACKパエリア（2,880円）苺のブリュレタルト 完熟イチゴのジェラート添え（930円）【復刻】 ショコラモノクローム（880円）

※上記メニューはディナータイムでの提供となります。

※価格は税込みです。

※仕入れ状況により、内容が変更となる場合がございます。

リニューアルオープンを記念したご予約特典のご案内

長らくの休業期間を経てのリニューアルオープンにあたり、お客様への感謝を込めて、3月末までの早期予約特典をご用意いたしました。

【3月末までの早期予約特典】

・ランチ：セットデザートをサービス

・ディナー：乾杯スパークリングワイン（4名様以上でボトル1本）サービス

・パーティ：貸切予約時の幹事様1名分無料（条件あり）

※詳細は公式サイトの予約特典(https://monochrome913.com/news/article.php?id=14677)をご確認ください。

店舗情報

外観元の駐輪場のスロープをそのまま利用した入口階段大きなガラス窓からはトレインビューが楽しめる

2000年に元駐輪場を改装して誕生した、天王寺エリア最大級の席数を誇るブラッスリー。天井高のある開放的な空間と、大きなガラス窓からJR線のトレインビューを楽しめるロケーションが魅力です。ランチからカフェ、ディナーまで、旬の素材を活かした逸品を提供するオールデイユースな一軒として、日常使いはもちろん、ウエディングや各種パーティにも最適な天王寺のランドマークとして親しまれています。

ロゴ

・店名：monochrome（モノクローム）

・業態：レストラン

・所在地：〒543-0055

大阪市天王寺区悲田院町10-39 ＭIO駐車場ビル 2Ｆ

・アクセス：

JR天王寺駅東口より東へ徒歩2分

地下鉄各線天王寺駅・近鉄あべの橋駅より徒歩５分

・TEL：06-6770-1365

・席数：121席（メインフロア78席/プライベートフロア34席/カウンター9席）

・定休日：なし

・営業時間：

[月～木・日] 11:30～22:00 CLOSE

LUNCH / 11:30～14:30（l.o.）

CAFE / 11:30～21:30（l.o.）

DINNER / 17:00～21:00（l.o.）

[金・土・祝] 11:00～22:30 CLOSE

LUNCH / 11:30～14:30（l.o.）

CAFE / 11:30～22:00（l.o.）

DINNER / 17:00～21:30（l.o.）

・HP：http://monochrome913.com/

※2026年1月13日(火)から2月28日(土)までは改装のため休業中。