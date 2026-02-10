【並木街珈琲】新メニューが続々登場！2026春のNEWグランドメニュー2月24日（火）15時より販売

株式会社ジョイフル

ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を運営する株式会社ジョイフル (本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ) は、カフェ業態である「並木街珈琲（ナミキノマチコーヒー）」（大分県／大分中島店・大分光吉店、福岡県／博多の森店）の新グランドメニューを2026年2月24日(火) 15時より販売いたします。

デザートでは、しっとり食感で仕上げた「自家製 ブルーベリーのベイクドチーズタルト」や贅沢な口どけが魅力の「濃厚ショコラテリーヌ」などが新登場。また、看板商品のパンケーキもラインアップ。

人気の「エッグベネディクト」は、ベーコンとサーモンの組み合わせを選べるようになりました。また「スモークサーモンとクリームチーズのサンドイッチ」は、ランチやティータイムの軽食としてはもちろん、ディナータイムにはワインなどのお酒と合わせても美味しくお召し上がりいただけます。

コーヒーでは、「ウインナー珈琲」や「ソイラテ」が加わり、シーンに応じて様々なコーヒーをお楽しみいただけます。他にも、オリジナルの「フルーツティー」や「スムージー」など新ドリンクメニューも見逃せません。

並木街珈琲では新メニュー以外にも、様々なシーンでご利用いただける人気メニューを多数取り揃えており、土日祝の朝は、ゆっくりとした癒しの時間をお過ごしいただけるよう、お得なモーニングメニューもご用意しております。

新グランドメニューが登場するこの機会に、是非「並木街珈琲」へお越しください。

【並木街珈琲 2026春 グランドメニュー ～NEWスイーツ＆ドリンク】

NEW！「自家製 ブルーベリーのベイクドチーズタルト」／\690（税込\759）

ブルーベリー風味に仕上げた、しっとり食感の自家製チーズタルトです。

NEW！「濃厚ショコラテリーヌ」／\590（税込\649）

ショコラテリーヌの贅沢な口どけ。ホイップとベリーを添えた一皿。

NEW！「アイスの盛り合わせ」／\590（税込\649）

バニラアイス・ベルギーチョコアイス・ピスタチオアイスより2種お選びください。

NEW！「ウインナー珈琲」／\730（税込\803）【セット】\630（税込\693）

香り豊かな自慢の珈琲に、濃厚ホイップを乗せクリーミーな味わいに。

NEW！「ソイラテ」／\590（税込\649）【セット】\490（税込\539）

まろやかな豆乳の甘みとコクが調和する、やさしい味わいのラテ。

NEW！「並木街珈琲オリジナルフルーツティー」／\790（税込\869）

【セット】\690（税込\759）

ハイビスカスをベースに、オレンジとベリーを加え華やかさを添えたフルーツティーです。

NEW！

（画像左）「アサイースムージー」／\760（税込\836）

（画像右）「グリーンスムージー」／\760（税込\836）

【セット】各\660（税込\726）

ヘルシー＆ビューティー志向の方へのお薦めのドリンクです。

【並木街珈琲 2026春 グランドメニュー ～NEWフード】

NEW！「スモークサーモンとクリームチーズのサンドイッチ」／\1,490（税込\1,639）

全粒粉パンに、サーモンとクリームチーズをサンド。サラダとミネストローネスープも添えた、ヘルシーで満足感ある一皿。

NEW！「エッグベネディクト」お好きな組み合わせをお選びください

【ベーコン×ベーコン】\1,390（税込\1,529）

【サーモン×サーモン】\1,590（税込\1,749）

【ベーコン×サーモン】\1,490（税込\1,639）

イングリッシュマフィンの上に、とろける玉子と特製ソースを重ねました。朝食やランチ、軽食にもぴったり。★土日祝限定（8時～10時）のモーニングでもお楽しみいただけます。

NEW！「スモークサーモンとクリームチーズのプレート」／\990（税込\1,089）

スモークサーモンとクリームチーズ、更にビーンズピクルスとキャロットラペを添えた、彩り豊かな贅沢おつまみプレート。

【並木街珈琲 各店舗のご案内】

「並木街珈琲」は、家族や友人と、楽しく食事をしながら語り合ったり、一人でのんびり過ごしたり、

気の合う仲間や地域の人と集まったり。

カフェタイムはもちろん、モーニングやランチ、夜になれば軽く一杯…と、さまざまなシーンに応じてご利用いただけるお店です。

「並木街珈琲 大分中島店」

大分県大分市碩田町2-1-36

「並木街珈琲 大分光吉店」

大分県大分市宮崎字天神目897-1

2026年3月17日（火）OPEN！※予定

「並木街珈琲 大分別府店」

大分県別府市浜町10-1（グッドイン別府1F）

「並木街珈琲 博多の森店」

福岡県福岡市博多区東平尾1丁目182-1

◆「並木街珈琲」の最新メニューはこちらから

https://namikinomachi.joyfull.co.jp/

※写真は全てイメージです。 ※テイクアウト商品の価格には容器代が含まれています。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。 ※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売時間が異なります。

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等