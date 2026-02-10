［Spring Campaign］IHG(R) One Rewards 会員〈先着20組様〉対象プラン予約でホテルオリジナルグッズ進呈

ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

ANA ホリデイ・イン リゾート信濃大町くろよん（所在地：長野県大町市平2020、客室数103室、総支配人：細田 祐一）は「安曇野ちひろ美術館」入館チケット引換え券付きステイプラン〈1泊2食付き〉の販売を2026年2月12日（木）に開始し、2025年9月オープンの全室天然温泉ビューバス付きの新館客室を先行してご案内します。

本プランでは、IHG(R) One Rewards 会員を対象にホテルオリジナルグッズをプレゼント〈先着20組40名様限定〉する、スプリングリワーズキャンペーンを同日より開催いたします。昨年登場したホテル独自のローカルエンブレムがプリントされたホテルオリジナル手ぬぐい（非売品）を先着予約順で20組様にご用意します。山と鳥をあしらったマウンテンリゾートらしいデザインです。

トットちゃん広場

花々が美しい公園に隣り合う「安曇野ちひろ美術館」は、屋外の散策も楽しく春のご旅行にぴったり。トットちゃん広場では『窓ぎわのトットちゃん』の世界にタイムスリップできます。

スプリングリワーズキャンペーン対象プラン

「安曇野ちひろ美術館」入館チケット引換え券付きステイプラン〈1泊2食付き〉

※2025年9月にオープンした新館の客室タイプから先行して予約受付いたします

ディナーイメージ（プラン内容によります）プラン特典

１. 安曇野ちひろ美術館入館引き換えチケット

２. 『窓ぎわのトットちゃん』（講談社）といわさきちひろの関連著作のレンタルサービス

※入館引き換えチケットはホテルチェックイン時のお渡しとなります

※美術館の営業日は「安曇野ちひろ美術館」の公式HPでご確認ください

※美術館入館引き換えチケットをご利用にならなかった場合、美術館入館料の払い戻しは一切致しかねますので予めご了承ください

販売期間

予約期間：2026年2月12日（木）～12月14日（月） ※キャンペーンの開始日と同じ

宿泊期間：2026年3月1日（日）～12月14日（月）

備考

12歳以下のお子様は美術館入館料及びホテルの宿泊費が無料です

新館客室（イメージ）

スプリングリワーズキャンペーン詳細

□ オリジナルグッズ進呈条件

・公式サイトより「安曇野ちひろ美術館チケット付きステイプラン」をご予約・ご宿泊

・予約時および宿泊時にIHG(R) One Rewards会員であること

・宿泊日が2026年内であること

※先着20組40名様に達し次第、キャンペーンは終了いたします

□ オリジナルグッズのお渡しについて

・チェックイン時にグッズのお渡しをもって進呈とさせていただきます

・1人1枚のご用意、1組につき最大2点までのお渡しとなります

・郵送対応はいたしかねます

新エンブレム

ご予約・お問い合わせ

TEL：0120-455-655（日曜日・元日休業）

ANAホリデイ・イン リゾート信濃大町くろよん

住所：長野県大町市平2020

ご予約・変更に関するお問合せ TEL：0120-455-655

レストラン・施設に関する問い合わせ TEL：0261-22-1530（ホテル代表）

ウェブサイト：https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

IHGホテルズ＆リゾーツ：https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation

ホテル公式ウェブサイト：https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/anahiresortkuroyon/

大浴場（露天風呂）

