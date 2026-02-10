日帰りツアー「特急 かわせみ やませみ」で行く飯塚！～長崎街道シュガーロードのスイーツとひな祭りを巡る旅～を発売中！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、「特急 かわせみ やませみ」で行く飯塚！～長崎街道シュガーロードのスイーツとひな祭りを巡る旅～を発売中です。

博多駅から新飯塚駅までは、D＆S列車「特急 かわせみ やませみ」が特別運行。

新飯塚駅到着後はバスにて、地元産の新鮮食材が揃う人気スポット 「カホテラス」 での昼食やお買い物へご案内します。さらに、炭鉱王・伊藤伝右衛門が築いた豪邸 「旧伊藤伝右衛門邸」 では、迫力ある“座敷雛”をご見学いただけます。また、厳選したカカオにこだわる「カカオ研究所」 での見学やお買い物もお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、魅力あふれる飯塚への旅に出かけませんか。皆さまのお申し込みを心よりお待ちしております。

〇 ツアー概要

（１） ツアー名称：「特急 かわせみ やませみ」で行く飯塚！～長崎街道シュガーロードのスイーツと

ひな祭りを巡る旅～

（２）出発日：2026年３月1日（日) 日帰り

（３）最少催行人員：50名

（４）発着駅：博多駅

（５）旅行代金（お一人様あたり）：大人 9,800円、こども（小学生） 7,500円

※当ツアーは「シュガーロード連絡協議会」の助成を受けて企画・実施いたします。

※幼児（小学生未満）で座席・昼食が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。

（６）行程：

〇ツアーのポイント

〇 予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

予約サイトはこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1149893

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

※当ご案内からの旅行のお申込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認ください。

〇 ツアーに関するお問い合わせ先

JR九州トラベルデスク TEL：092-482-1489

営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業

※当ご案内からのお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。