日帰りツアー「特急 かわせみ やませみ」で行く飯塚！～長崎街道シュガーロードのスイーツとひな祭りを巡る旅～を発売中！

九州旅客鉄道株式会社




JR九州では、「特急 かわせみ やませみ」で行く飯塚！～長崎街道シュガーロードのスイーツとひな祭りを巡る旅～を発売中です。


博多駅から新飯塚駅までは、D＆S列車「特急 かわせみ やませみ」が特別運行。


新飯塚駅到着後はバスにて、地元産の新鮮食材が揃う人気スポット 「カホテラス」 での昼食やお買い物へご案内します。さらに、炭鉱王・伊藤伝右衛門が築いた豪邸 「旧伊藤伝右衛門邸」 では、迫力ある“座敷雛”をご見学いただけます。また、厳選したカカオにこだわる「カカオ研究所」 での見学やお買い物もお楽しみいただけます。


ぜひこの機会に、魅力あふれる飯塚への旅に出かけませんか。皆さまのお申し込みを心よりお待ちしております。



〇　ツアー概要

（１） ツアー名称：「特急 かわせみ やませみ」で行く飯塚！～長崎街道シュガーロードのスイーツと　


　　　　　　　　　　ひな祭りを巡る旅～


（２）出発日：2026年３月1日（日)　日帰り


（３）最少催行人員：50名


（４）発着駅：博多駅


（５）旅行代金（お一人様あたり）：大人　9,800円、こども（小学生） 7,500円


　　※当ツアーは「シュガーロード連絡協議会」の助成を受けて企画・実施いたします。


　　※幼児（小学生未満）で座席・昼食が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。


（６）行程：




〇ツアーのポイント






〇　予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）


JTB-BÓKUN予約サイト


予約サイトはこちら :
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1149893

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。


※当ご案内からの旅行のお申込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認ください。


〇　ツアーに関するお問い合わせ先

JR九州トラベルデスク　TEL：092-482-1489　


営業時間　9:30～12:30、13:30～16:00　※土日祝日休業


