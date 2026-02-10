JIMMY CHOO、ノワール ケイ ニノミヤとのコラボレーションアイテムをローンチ

Jimmy Choo Tokyo 株式会社

英国のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランド JIMMY CHOO（ジミー チュウ）のクリエイティブ・ディレクター、Sandra Choi（サンドラ・チョイ）は、noir kei ninomiya （ノワール ケイ ニノミヤ）とコラボレーションし、異なる美学の世界を予想外の調和で融合させた、フットウェアとアクセサリーのカプセルコレクションを発表しました。パリファッションウィーク中に noir kei ninomiya 2026 年春夏コレクションで初披露されたこのコレクションは、JIMMY CHOO の代名詞と言えるモダンなフェミニティとクラフツマンシップ、そして noir kei ninomiya 独自のデザインアプローチを特徴づけるアバンギャルドなイノベーションを融合し、予想を超越するダイナミックなハイブリッドが誕生しました。



「私は常に COMME des GARCONS（コム デ ギャルソン）の世界観におけるデザインに強い魅力を感じてきました。そこには境界や制限にとらわれることのない、創造性への驚くほど豊かで揺るぎないコミットメントがあります。だからこそ、keiとのコラボレーションは、何十年にもわたる夢の実現なのです。伝統的なラグジュアリーの概念を超え、純粋な想像力の力を称えるこのコレクションは、両者の異なる美学を見事に融合させています。」

クリエイティブ・ディレクター、Sandra Choi（サンドラ・チョイ）

noir kei ninomiya の 2026 年春夏コレクションのテーマ「Pure & Playful」は本コラボレーションでも鮮明に表れています。 JIMMY CHOO のレザークラフトにおけるサヴォアフェールと、 両デザイナーの作品の根底にあるデザイン主導の精神を基盤に、 4 種類のシューズ、3 種類のハーネス、そしてバッグ 1 点で構成されました。

それぞれのフットウェアデザインは、メンズのレースアップオックスフォードやローファーをベースに、磨き上げられたブラックのカーフレザーで仕立てられ、マスキュリンとフェミニンのコードを巧みに融合しており、それぞれのブランドが持つ独自の感性を通して再構築されました。いずれも光沢のあるブラックのカーフレザーを使用し、両ブランドのアティテュードを反映したひねりと再解釈が加えられています。 Star Shoe （スターシューズ）は、クラシックなポインテッドトゥのオックスフォードシューズをベースに、JIMMY CHOO を象徴するアイコニックなスターモチーフを、パンクなスチールスタッズとしてあしらいました。このスタースタッズは、noir kei ninomiya 2026 年春夏コレクション全体において、衣服の構造を形づくる要素として探求された重要なモチーフで、トゥボックスとウェルトドレザーソール全体に施されています。また、スタースタッズを全面に施した Star Shoe のセカンドバージョンは、厳選された店舗でのみ展開されます。 Maxi Loafer （マキシローファー）は、伝統的なサドルストラップ、モカシントゥのステッチ、ヴァンプ下のボリュームのあるソール、そして JIMMY CHOO の繊細なドロップヒールを融合させた、マスキュリンなローファーのハイブリッドです。ひとつのシューズの中で、儚さと強さという相反する要素を共存させています。 Crystal Shoe （クリスタルシューズ）は、これまでの 2 つのシルエットを融合させたデザインです。メンズのオックスフォードシューズのヒール部分をプレキシ（アクリル）で “X 線透視”したかのように表現。ひとつひとつパヴェセッティングされたクリスタルをあしらったシグネチャーのドロップヒールを、その透明なブロックの中に閉じ込めることで、美しさを際立たせました。クリスタルはシャープなレザーのヒールカウンターから飛び出し、繊細さと力強さを巧みに融合させています。ローファー自体のシルエットもヒールに合わせて再構築・昇華され、ここでも相反する要素の融合が表現されています。



3 型のハーネスは、レザーとクリスタルという予想外の組み合わせを共通のテーマとして反映しています。艶やかなレザーにホットフィックスクリスタルをあしらい、バックルで留めるデザインです。また、スチール製のスタースタッズが表面に散りばめられ、力強さと構造的なコントラストを織りなしています。バックパックにも同様の加工が施されており、上質なナッパレザーのドローストリングバッグ全体が、大小 2 種類のスタースタッズによって明確に輪郭づけられています。いずれのアイテムも noir kei ninomiya のレディ・トゥ・ウェアと同様に、素材の内部を貫くスタッズ装飾そのものが、アクセサリーの一部として不可欠な要素となり、構造、シェイプ、フォルムを形づくる本質的なコンポーネントとなっています。



Jimmy Choo noir kei ninomiya のコラボレーションは、両ブランドのロゴを配した限定仕様のボックス、ダストバッグ、パッケージとともに、2026年2月10日より厳選された店舗にて順次販売予定です。

【ABOUT JIMMY CHOO】

JIMMY CHOOは、1996年に設立されたグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。グラマラスな感性と遊び心あふれる大胆なスピリットを持ち合わせ、自信を呼び覚ますスタイルと卓越したクラフツマンシップを誇り、セレブリティの装いやレッドカーペットスタイルで知られています。ブランドの革新的精神と伝統的技術を融合させ、レディースシューズ、ハンドバッグ、フレグランス、アクセサリーの多彩なコレクションを展開するとともに、メンズコレクションも拡充しています。CEOのハナ・コールマンとクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイは「グラマラスな魅力、オプティミズム、喜び」をビジョンに掲げ、世界に誇るグローバルブランドを築き上げてきました。JIMMY CHOOはグローバルファッションラグジュアリーグループであるカプリホールディングス（ニューヨーク証券取引所：CPRI）の傘下ブランドです。