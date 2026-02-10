【リーガロイヤルホテル京都】『ハレの日ランチ』 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、新たな門出を華やかに彩るコース料理やメニューが並ぶ「ハレの日ランチ」を2026年3月1日（日）から5月6日（水・休）まで直営レストラン5店舗にて販売します。

日本唯一の回転展望フレンチレストラン「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」では、ランチコース「アニバーサリーランチ」をご用意しました。お祝いの花束をイメージしたブーケ仕立てのオードブルや、メイン料理ではクロッシュを用いたスモークの演出が記憶に残るひと皿としてお愉しみいただけます。「オールデイダイニング カザ」のランチビュッフェでは、「サーモンのパイ包み焼き クリビヤック」や「ポークロティ桜のマリネ 焦がしバターのソースで」など春の味覚と彩り豊かな料理や、出来立てをお届けするライブキッチンなど、約70種のバラエティ豊かな料理が並びます。

「～ブーケの贈り物～菜園農園のマイクロハーブと真鯛のタルタル」イメージ「ハレの日ランチ」イメージ

「鉄板焼 葵」では、春食材の鮮やかな色合いをまとった料理をご用意しました。ライブキッチンならではの迫力とともに、特別なひとときを一層印象深く彩り、五感で味わう華やかな体験をお届けします。また、「中国料理 皇家龍鳳」では、「フカヒレスープ」や「水餃子と春巻き」、「四川式担々麺」など縁起が良い食材をふんだんに取り入れた、お祝いの席にぴったりなメニュー「口福ランチ」をご用意しました。「懐石フランス料理 グルマン橘」で提供するランチコース「舞」は、エンドウ豆のムースとゆり根で桜に見立て、春の訪れを感じさせる「海の幸と春野菜のゼリー寄せ イクラ飾り」をはじめとした、京都産野菜や旬の食材を和のテイストで美しく仕上げた料理を存分に堪能できます。

新たな門出のお祝いにふさわしい、華やかなホテルの美食をお愉しみください。

詳細については、次の通りです。

◆ 「ハレの日ランチ」 販売 概要 ◆

【販売店舗】

フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）

オールデイダイニング カザ（1階）

鉄板焼 葵（地下1階）

懐石フランス料理 グルマン橘（地下1階）

中国料理 皇家龍鳳（地下1階）

【販売期間】 2026年3月1日（日）～5月6日（水・休）

※各店舗の最新の営業日・営業時間については公式HPをご確認ください。

フレンチダイニング トップ オブ キョウト

◆販売時間

ランチ 12:00～15:30（ラストオーダー14:00）

◆メニュー・料金

アニバーサリーランチ 8,096円

（乾杯用グラスシャンパーニュ付、デザートにご希望のメッセージをお入れします）

オールデイダイニング カザ

ランチコース「アニバーサリーランチ」 イメージ

◆販売時間

ランチビュッフェ(90分制)

1部 11:30～13:00／2部 13:30～15:00

◆料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2273_1_405fdde2fdb6289635f4d2b38179ff6c.jpg?v=202602100651 ]

※3歳以下のお子様は無料。

※4月1日（水）～5月1日（金）の期間中、大人料金は\5,566となります。

※5月2日（土）～5月6日（水）、期間中の料金においては、上記料金と異なります。

直接店舗へお問い合わせください。

鉄板焼 葵

「オールデイダイニング カザ ビュッフェ」 イメージ ※ランチまたはディナーのみ提供するメニューを含みます。

◆販売時間

ランチ［平日］12:00～15:30（ラストオーダー14:30）

［土日祝］1部11:30～13:00／2部 13:30～15:00

◆メニュー・料金

葵ランチ 9,614円

懐石フランス料理 グルマン橘

ランチコース「葵ランチ」 イメージ

◆販売時間

ランチ［平日］12:00～15:30（ラストオーダー14:30）

［土日祝］11:30～15:30（ラストオーダー14：30）

◆メニュー・料金

舞 8,602円

中国料理 皇家龍鳳

ランチコース「舞」 イメージ

◆販売時間

ランチ 11:30～15:30（ラストオーダー14:30）

◆メニュー・料金

口福ランチ 6,072円

ランチコース「口福ランチ」 イメージ

※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。

※一部メニューにおいては、他の特典・割引との併用はいたしかねます。

※日本国内における回転展望フレンチレストランの店舗数に

関するデータは、2025年12月時点での当社調査によるものです。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/harenohi-2026

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

レストラン予約係 075-361-9219（直通）

受付時間 10：00～17:00