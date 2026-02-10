桜・椿・梅が彩る花の都、京都で心ゆくまで花を愛でる「特別拝観」と光・音・香の演出による「夜桜アートライトアップイベント」を堪能！「そうだ 京都、行こう。」2026年春キャンペーンが2月10日（火）開始

東海旅客鉄道株式会社総本山 仁和寺醍醐花見 イメージ

東海旅客鉄道株式会社（以下、JR東海）では、「そうだ 京都、行こう。」2026年春キャンペーンを2月10日（火）から4月30日（木）までの期間で実施します。今年は「春の花々」をテーマに、桜、椿、梅が彩る京都の社寺や風景の中で、心華やぐひとときを過ごせる特別な観光コンテンツをご用意しました。

本キャンペーンでは、「東寺」や「醍醐寺伽藍」、「椿寺 地蔵院」を含む計8社寺での春の特別拝観に加え、（株）ネイキッドと「そうだ 京都、行こう。」が初めてコラボし、世界遺産・醍醐寺にて、豊臣秀吉ゆかりの「醍醐の花見」をデジタルアートで現代風に再現した夜桜アートライトアップイベントや、竹灯籠を活用した灯りが世界遺産・東寺を彩る「東寺月回廊」を特別開催します。

さらに、観光船や嵯峨野トロッコ列車で巡る春の絶景、地域資源を守りながら楽しむ体験など、京都ならではの魅力を五感で楽しむ多彩なプランを展開いたします。ぜひ本キャンペーンを通じて、桜・椿・梅に彩られた春の京都で、特別な時間と至福のひとときをお楽しみください。

■春の京都の社寺を、貸切や先行入場等で巡る「特別拝観」

京都を代表する花の名所である社寺を、事前にお申込みいただいた方限定（定員制）で、先行入場や非公開エリアへの入場、時間外貸切等にて堪能できる「特別拝観」を計8社寺にて開催します。早朝の凛とした空気の中での拝観や夜間のライトアップ、通常非公開エリアの特別公開など、混雑を避けて贅沢な時間をお過ごしいただけます。妙心寺退蔵院、椿寺 地蔵院では案内付きの特別プランを実施し、より深く寺院の魅力に触れる機会をご提供します。

＜対象施設＞

・桜：１.東寺、２.平等院、３.仁和寺、４.醍醐寺伽藍、５.醍醐寺霊宝館、６.妙満寺（サクラ山特別公開）、７.平安神宮（神苑非公開エリア）、８.妙心寺退蔵院（案内付き）

醍醐寺霊宝館総本山 仁和寺

・椿：９.椿寺 地蔵院（案内付き）

椿寺 地蔵院

＜実施期間＞

3/14(土)～4/12(日)

※社寺によりプランや実施期間が異なります。

※各日、お申込みいただける数には上限を設けており、定員に達した場合はお申込みいただけません。

※「EX旅パック」・「EX旅先予約」にてお申込みいただけます。

※お申込みには「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」への会員登録が必要です。詳しくは、ホームページ（https://jr-central.co.jp/ex/）をご確認ください。

■春の京都を彩るナイトイベント

１.株式会社ネイキッド×「そうだ 京都、行こう。」夜桜アートライトアップイベント「醍醐花見」

（株）ネイキッドと「そうだ 京都、行こう。」が初めてコラボし、世界遺産・醍醐寺にて、かつて豊臣秀吉が開催した豪華絢爛な伝説の宴「醍醐の花見」を、最新のデジタルアートで再構築。プロジェクションマッピングを駆使した体験型の夜桜アートライトアップイベントは、歴史の物語に吸い込まれるような圧倒的な没入感を生み出します。さらに、「そうだ 京都、行こう。」キャンペーンとコラボレーションした演出も展開します。チケットは「EX旅先予約」なら、事前販売はもちろん、当日購入の場合でも現地価格より400円お得にご購入いただけます。

「醍醐花見」 ポスター

＜実施期間＞3/27（金）～4/12（日）、18:30～21:30 (最終入場：20:50)

＜場所＞醍醐寺（伽藍エリア）

＜料金＞平日：1,800 円（通常チケット）／1,400 円（EX 会員価格）

金土日祝：2,000 円（通常チケット）／1,600 円（EX 会員価格）

２.7万人が熱狂した竹灯籠ライトアップ「東寺月回廊」

2025年秋に嵐山で7万人以上を動員した「嵐山月灯路」の企画チームが、世界遺産・東寺を舞台に 「東寺月回廊」 を特別開催します。竹あかりの柔らかな光が夜の境内を幻想的に照らし出す光のイベントです。木造としては日本最大の高さを誇る五重塔がそびえる広大な境内を、幻想的に彩る竹あかりとともにお楽しみいただけます。拝観券の事前販売（WEB）は「ＥＸ旅先予約」限定です。

＜実施期間＞2/11(水・祝)～3/11（水）18:00～21:00（最終入場20:30）※3/4（水）は除く

＜場所＞東寺

＜料金＞1,500円

「東寺月回廊」 ポスター■京都の多彩な魅力を楽しめる特別な観光コンテンツ

１.春のさまざまな花をモチーフにしたこだわりの「切り絵御朱印」

城南宮、妙心寺退蔵院、霊鑑寺門跡など、社寺を象徴する桜や椿・梅をモチーフにした芸術的な切り絵御朱印と拝観等がセットになった特別商品等を「EX旅パック」・「EX旅先予約」にてご用意しました。

＜対象施設＞城南宮、三室戸寺、霊鑑寺門跡、六角堂（頂法寺）、妙心寺退蔵院、平野神社

城南宮 切り絵御朱印妙心寺退蔵院 切り絵御朱印霊鑑寺 切り絵御朱印

２.春の絶景を特等席で楽しむ「観光船・トロッコ列車」

・春の京都 琵琶湖疏水をゆく「岡崎さくら回廊十石舟めぐり」

岡崎地区の琵琶湖疏水沿いに咲き誇る桜で彩られた景色を眺める船旅に「EX旅先予約」専用予約枠をご用意しました。南禅寺舟溜り乗船場～夷川ダムまでの往復約25分間で桜の名所をめぐる船上からのお花見をお楽しみください。

岡崎さくら回廊十石舟

・春の嵯峨野トロッコ列車と一緒に楽しむ嵐山スイーツ「zarame」の京綿菓子

春の保津川渓谷をめぐる嵯峨野トロッコと、嵐山で人気の京綿菓子専門店「zarame」の京綿菓子がセットになったプランをご用意しました。桜のトンネルや清流などトロッコからの車窓の風景と、京都産の素材を活かした京綿菓子をご堪能ください。

嵯峨野トロッコ列車

３.心と地域に寄り添う「京都サステナツーリズム」

※京都サステナツーリズムとは

「そうだ 京都、行こう。」が、地域社会と旅行者の皆さまに寄り添い、環境への配慮やサステナブルな観光コンテンツの企画等を通じて、持続可能な旅のありかたを発信する取り組みです。

・【お寺で体験！】京都 西山・正法寺で学んで楽しむ！「京たけのこ」掘り体験

「京たけのこ」の産地の一つである、京都・西山エリア。その麓に佇む正法寺にて、僧侶による法話と、地元農家の方々とのたけのこ掘りを体験いただけます。新鮮なたけのこをその場で味わい、お持ち帰りいただける、春ならではの贅沢な体験をお楽しみいただけます。





たけのこ掘り体験 イメージ■春の京都を満喫する特別企画

１.小野小町ゆかりの寺で花の祝祭 隨心院「花の間」

毎年ご好評をいただき、今年で5回目を迎える人気企画「花の間」を今年も開催します。小野小町ゆかりの隨心院にて、能の間を彩る極彩色の襖絵『極彩色梅匂小町絵図』と、空間を埋め尽くす瑞々しい春の花々が織りなす圧巻の共演をご堪能ください。

本企画では、金土日祝限定の「NAKED花みくじ(R)」（数量限定）や、廃棄される「ロスフラワー(R)」を活用したティーキャンドル付拝観プランも新登場し、サステナブルな花の楽しみ方を提案します。SNS投稿やアンケート回答で、限定ポストカードやステッカーのプレゼントもご用意しています（数量限定）。

※ロスフラワー(R)は株式会社RINの商標登録です。

＜実施期間＞2/2（月）～3/13（金）

＜場所＞隨心院

花の間 イメージ

２.快適な春の京都観光をサポートする「京都スマートマルシェ」

春の観光シーズンにおける混雑緩和と、快適な京都観光をサポートする取り組みとして、京都駅新幹線改札内に期間限定で「京都スマートマルシェ」を設置します。主要観光地へ向かう際に混雑を避けやすい移動ルートや、地下鉄・電車を活用したおすすめのアクセス方法、周辺の見どころ情報を分かりやすくまとめた案内カードを配布。旅の目的や時間帯に応じて、無理なく京都を楽しめる観光プランづくりをサポートします。

＜実施期間＞3/13（金）～4/12（日）

＜場所＞京都駅新幹線改札内

京都スマートマルシェ イメージ

