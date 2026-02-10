欧米豪向けインバウンドマーケティングを展開する株式会社IGLOOO、シント＝トロイデンVVとスポンサー契約を締結

株式会社IGLOOO

株式会社IGLOOO（本社：東京都港区、代表取締役：小林令、以下「当社」）は、この度、ベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブであるシント＝トロイデンVV（以下、STVV）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

■スポンサー契約に至った背景

当社はこれまで、「人の行き来・文化交流から生まれる地球規模での思い出や感動づくりをできる世界一の会社」をビジョンに掲げ、日本と世界をつなぐ観光・カルチャー領域において事業を展開してまいりました。 欧州向けの訪日インバウンドマーケティング事業を通じて積み重ねてきた実績を背景に、STVVとの接点を活用しながら、観光領域に加え、カルチャーや人のつながりを含めた日本×欧州双方向の価値創出を次のフェーズへと進めるための小さな入口と位置づけています。

■IGLOOO代表取締役 小林令のコメント

「サッカーは、言語や国境を越えて人々をつなぐ力を持つ文化であり、日本人選手が多数在籍するSTVVは、日本と欧州を自然につなぐ稀有な存在です。当社は、このSTVVとの接点を、インバウンド・アウトバウンド双方の視点を持つ起点にしたいと考えています。日 本人選手を介した日本文化の発信、現地サポーターやスポンサー企業との接点、STVV CEOの立石敬之様は、ベルギーでJapan Fesという日本の文化広めるイベントを開催しており、現地の生活者と直接向き合い、理解を深めるための最小限の接点づくりを期待 しています。またベルギーという国の立地と文化的特性にも着目しています。ベルギーは欧州の中心に位置し、多言語（フランス語・ドイツ語・オランダ語）・多文化が共存する国であり、欧州全体を視野に入れた際の“交差点”とも言える存在です。 当社は今後、本スポンサーを通じて得られる現地での学びをもとに、観光、文化、マーケティング、ECといった複数領域を横断しながら、 日本と欧州をつなぐ新たな価値創出の可能性を検討してまいります。 なによりも、サッカーを通じて、日本とヨーロッパの人や文化が自然につながり、そこから新しい思い出や感動が生まれていく。そのプロセス 自体を、私たちは大切にしていきたいと考えています。まずは一歩ずつ、現地に根ざした形での取り組みを積み重ねていく所存です。」

＜シント＝トロイデンVV(STVV)とは＞

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者(CEO)に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジ アムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手(前所属 アルビレックス新潟)、山本理仁選手(前所属 ガンバ大阪)、畑大雅 選手(前所属 湘南ベルマーレ)、松澤海斗選手(前所属 V・ファーレン長崎)、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選 手(前所属 アル・ラーヤンSC)、後藤啓介選手(前所属 アンデルレヒト)、新川志音選手(前所属 サガン鳥栖)が所属。2025-26シーズンは、第 23節を終えた現時点(2026年2月6日時点)で、2位と非常に好調をキープ。リーグ優勝や、UEFAチャンピオンズリーグもしくはUEFAヨーロッパリーグ出場を目指せる位置にいます。