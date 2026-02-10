【シントトロイデン】 株式会社IGLOOO様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社IGLOOO様（本社：東京都港区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【 株式会社IGLOOO様 コメント】

「当社は“人の行き来・文化交流から生まれる地球規模での思い出や感動づくりをできる世界一の会社”をビジョンに掲げ、 日本と世界をつなぐ観光・カルチャー領域において事業を展開してまいりました。STVV様とのスポンサー契約締結を、観光にとどまらない文化・人の交流を含む双方向の価値創出への第一歩と位置づけています。ベルギーという欧州の交差点的立地も活かし、今後は観光・文化・マーケティングなど複数領域での新たな可能性を探っていきます」



■会社概要

社名：株式会社IGLOOO

代表者：小林 令

所在地：東京都港区西新橋1-1-1 日比谷 FORT TOWER 10F(WeWork内)

事業内容：

海外向けインターネットメディア運営事業

海外向けコンテンツ制作及びプロモーション事業

公式サイト：https://iglooo.net/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。