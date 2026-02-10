ゼットスケーラー、SquareXを買収しAI時代におけるゼロトラスト ブラウザー セキュリティを強化

ゼットスケーラー株式会社

※本資料は、米カリフォルニア州にて2026年2月5日(現地時間)に発表したプレス リリースの日本語抄訳版です。

クラウド セキュリティをリードするZscaler, Inc.(https://www.zscaler.com/jp) (NASDAQ: ZS、以下ゼットスケーラー)は本日、AI時代における、ブラウザーへのゼロトラスト機能の強化を目的としてSquareXを買収したことを発表しました。この買収により、ブラウザーセキュリティは再定義され、組織はあらゆるブラウザーに軽量な機能拡張をインストールして、ブラウザー セキュリティを強化することが可能になります。 これにより、専用のサードパーティー製ブラウザーが不要になります。

組織が管理対象外のサードパーティー製デバイスにまで業務環境を拡大する際、これまでは脆弱性を抱えやすいリモート アクセス仮想プライベート ネットワーク(VPN)や、高コストな仮想デスクトップ インフラストラクチャー(VDI)が使われてきました。一方で、ゼットスケーラーは「Zscaler Private Access(TM) (ZPA(TM))」の導入で市場に革新をもたらし、従来のVPNから真のゼロトラスト アーキテクチャーの世界的な移行を主導してきました。今回、軽量エージェントの活用を可能とすることで、ゼットスケーラーは高度なセキュリティと重要なデバイス ポスチャー チェックを数千万のユーザーへと拡大提供することになり、企業における安全な接続の新たな基準を確立します。

組織のニーズが進化し、サイバー脅威が増大する中、ゼットスケーラーは現代の分散型エンタープライズにおける新たなニーズに対応すべく、ゼロトラスト分野でのリーダーシップを強化しています。SquareXにより、ゼットスケーラーは管理対象外のデバイスに対しても同等の妥協のないセキュリティを提供できます。これにより、組織は、Google ChromeやMicrosoft Edgeなどの使い慣れたブラウザー内でセキュリティを確保できるようになります。 フルエージェントやサードパーティー製ブラウザーの制限は不要です。

ゼットスケーラーの創業者で会長兼CEOのジェイ・チャウドリー(Jay Chaudhry)は次のように述べています。「企業はこれまでレガシーVPNやVDIに依存してきましたが、これらの技術には根本的な欠陥があり、セキュリティ リスクが内在しています。SquareXにより、ゼットスケーラーはGoogle ChromeやMicrosoft Edgeなどの標準ブラウザーにおけるZero Trust Exchange(TM)プラットフォームの機能を強化し、サードパーティ製エンタープライズ ブラウザーを導入することなく脅威を阻止します。ゼットスケーラーは今後もグローバル企業のセキュリティを支える強力なプラットフォームとして進化し、引き続き業界の標準を牽引します。」

SquareXの創業者であるヴィヴェック・ラマチャンドラン(Vivek Ramachandran)は次のように述べています。「ゼットスケーラーと私たちの技術の統合により、組織は生産性を損なうことなく、あらゆるデバイス（管理対象デバイス、BYODを問わず）で、SaaSおよびプライベート アプリケーションのセキュリティを確保できるようになります。これにより、ITリーダーは高価で安全性に欠ける従来のアクセス ツールを、組織固有のリスク プロファイルに基づいてデータおよびAIインタラクションを保護する、厳密なゼロトラスト ポリシーに置き換えることができます。」

本買収は2026年2月5日に完了しました。取引条件は非公開です。

将来の見通しに関する記述

本プレス リリースには、ゼットスケーラーの経営陣の信念と仮定、および当社の経営陣が現在入手可能な情報に基づいた将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来予測に関する記述には、提案されている買収がゼットスケーラーおよびそのユーザーにもたらすと予想される利益、ならびにSquareXの機能に関する計画が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフ ハーバー条項の対象となります。SquareX社の技術を当社のクラウド プラットフォームに円滑に統合できるか否か、本買収が既存のSquareX社事業に与える潜在的な影響、ならびにSquareX従業員の継続雇用なども含め、実際に本プレス リリースにおける記述と著しく異なる結果をもたらす可能性のある要因は数多く存在します。その他のリスクおよび不確実性については、2025年11月25日に米国証券取引委員会(SEC)に提出した最新の年次報告書(Form 10-Q)に記載されています。この報告書はゼットスケーラーのWebサイト(ir.zscaler.com)またはSECのWebサイト(www.sec.gov(https://www.sec.gov/))で確認できます。本プレス リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な限られた情報に基づいており、状況は変更される可能性があります。また、将来新たな情報が得られた場合でも、必ずしも情報を更新するものではありません。

Zscalerについて

Zscaler (NASDAQ: ZS)は、ゼロトラスト セキュリティの先駆者であり、世界的なリーダーです。世界中の大企業や重要インフラ機関、政府機関がZscalerを採用し、ユーザー、拠点、アプリケーション、データ、デバイスを保護しつつ、デジタル トランスフォーメーションを加速させています。Zscaler Zero Trust Exchange(TM)プラットフォームは世界160以上のデータ センターに分散され、高度なAIを活用して、毎日数十億件のサイバー脅威やポリシー違反を防ぎ、コストや複雑さを軽減しながら、現代企業の生産性向上を支援します。