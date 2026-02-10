「第48回神奈川マラソン」をサポート！

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、2026年2月1日（日）に開催された「第48回神奈川マラソン」を後援し、当社の主力生産拠点である横浜磯子事業場を大会運営施設やフィニッシュエリアとして開放するとともに、会場におけるブース出展を通じて、大会を全面的にサポートしました。

当社は“生きるエネルギー”をすべての人へお届けする企業として、“スポーツ×食の大切さ”を発信する活動や、スポーツ振興活動に取り組んでいます。その一環として、1979年から開催されている「神奈川マラソン」を第4回大会から後援しており、参加ランナーやボランティア、大会を応援される方々、そして大会に関わるすべての関係者の皆さまを、“植物のチカラ(R)”で応援し続けています。

「第48回神奈川マラソン」 開催概要

大会の様子会場内に設置した当社ブース

開催日 ： 2026年2月1日（日）

メイン会場 ： 日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場

種目 ： ハーフマラソン、10km ※日本陸上競技連盟公認大会

出走者数 ： 5,954人（全種目合計）

主力生産拠点である横浜磯子事業場を開放し、大会を全面的にサポート

横浜磯子事業場は、当社の主力生産拠点であるとともに、研究開発施設「インキュベーションスクエア」を備えた価値創造の拠点でもあります。「神奈川マラソン」では日頃からたいへんお世話になっている地域でのイベントに貢献するため、横浜磯子事業場を開放し、大会関係者の皆さまとともに大会運営をサポートしています。

「MCT CHARGEオイル」入りの甘酒を提供し、スポーツ×MCTについて発信

フィニッシュエリアの様子

当社は、スポーツを愛するすべての人を応援する“ENERGY Supporter”として様々なスポーツ大会のサポート、ブースの出展を行っています。今大会では、横浜磯子事業場内のグラウンドに、アスリートも注目している成分「MCT」を紹介するブースを出展し、「中鎖脂肪酸が運動時の脂肪の燃焼を高める」機能性表示食品「MCT CHARGE オイル」が入った甘酒を提供。多くのランナーや来場された皆さまに、MCTの魅力を実感いただきました。

＜ブース出展概要＞

実施日時 ： 2026年2月1日（日） 9:30～14:00

実施場所 ： 日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場

実施内容 ： MCTの機能に関する簡単なアンケート、「MCT CHARGEオイル」入り甘酒の提供

紹介商品 ： 「MCT CHARGEオイル」、「MCT CHARGEゼリー PRO」

ブースの様子