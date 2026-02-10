Sun*の「アジャイルとDevOpsで実現する事業内製化ソリューション」がAWS ファンデーショナルテクニカルレビュー（FTR）の認定を取得

株式会社Sun Asterisk

株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 泰平、以下「Sun*」）は、Sun*が提供する「アジャイルとDevOpsで実現する事業内製化ソリューション」がアマゾン ウェブ サービス（以下「AWS」）の技術審査「AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings」を通過し、「AWS 認定サービスオファリング」として登録されたことをお知らせします。

■背景

デザイン思考とアジャイル開発、そしてグローバルリソースを強みとするSun*は、これまでもクラウドネイティブな事業開発において最高水準の支援体制を整えてきました。2025年1月の「AWS アドバンストティアサービスパートナー」への昇格(※1)、同年5月の「内製化支援推進 AWS パートナー」選出(※2)に続き、この度、Sun*が提供する「アジャイルとDevOpsで実現する事業内製化ソリューション」の品質と安全性が、世界基準を満たしていることが改めて証明されました。 本登録は、プロジェクト管理や運用プロセスが、AWSの提唱する設計指針「AWS Well-Architected Framework」に完全に準拠していることを示すものです。これにより、お客様はセキュリティリスクを最小限に抑えながら、高品質な内製化環境をより迅速かつ確実に構築することが可能となります。

Sun*では、今回の登録を重要なマイルストーンと捉え、AWSで培った高度な技術力とベストプラクティスを土台に、今後もAWSとの協業を広範に拡大していきます。お客様のビジネス環境に最適なテクノロジーを選択できる「AWSアドバンストティアサービスパートナー」として、さらなる専門性の向上と柔軟な内製化支援を加速させてまいります。

※1：Sun*、AWSアドバンストティアサービスパートナーに認定（2025年1月29日）(https://sun-asterisk.com/news/pressrelease/4604/)

※2：Sun*、内製化支援推進 AWS パートナーに認定（2025年5月8日）(https://sun-asterisk.com/news/pressrelease/4748/)



■「アジャイルとDevOpsで実現する事業内製化ソリューション」について

本ソリューションは、自社でプロダクトを成長させ続ける力の獲得を支援する内製化支援サービスです。組織・プロセス・技術の3軸からアプローチし、内製化の壁となる「開発カルチャー」「人材不足」「開発スピード」の課題を解消します。具体的には、CTOやリードエンジニアの採用代行から、アジャイルな開発プロセスの定着、DevOpsによる自動化基盤の構築までをパッケージ化して提供します。単なる開発代行に留まらず、最終的には外部に依存せず、自社主導で高速に価値創出を繰り返せる「持続可能な開発組織」への変革をSun*がご支援します。

URL：https://app.sun-asterisk.com/service/insourcing/

■AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offeringsについて

AWS FTR for SOは、AWS パートナーが提供するプロフェッショナルサービスやコンサルティングサービス等の「サービスオファリング」を対象とした技術審査プログラムです。本審査の通過は、そのサービスがクラウド上のリスクを低減し、お客様に安定した価値を提供できるものであることの証となります。

■セミナー開催概要

タイトル：AIが変える開発組織 ─ AWS × Sun*が語る、生成AI時代のDevOpsとは？

開催日時：2026年3月11日（水）12:00～13:00＠オンライン

URL：https://lp.sun-asterisk.com/260311-aws_devops

■Sun*について

会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者：代表取締役 小林 泰平

創立年：2013年

事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL：https://sun-asterisk.com/