国内最高峰のモータースポーツ“SUPER FORMULA” いよいよ2026シーズン エンジン一⻫始動！ 2/25(水)・26(木)第1回公式テストin鈴⿅サーキット開催

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、2/25(水)・26(木)の2日間、鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)にて、2026年シーズンの初走行となる第1回公式テストの開催概要を発表いたしました。

＜2026 SUPER FORMULA OFFICIAL TEST.1 SUZUKA CIRCUIT＞

F1に次ぐ速さを誇るSUPER FORMULAは、レースに使用するマシンやタイヤ・エンジンに性能差がない「イコール・コンディション」のため、ドライバーの実力に加えて、エンジニアやメカニックの技術力が勝敗を分ける『世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS』です。時速300kmに迫る超高速バトルは、国内5サーキットで7大会12レースを開催いたします。今回の公式テストは、4月の開幕戦を前に唯一、全チーム・全ドライバーが集結する貴重な走行機会です。SUPER FORMULAシリーズパスまたは開幕戦の前売りチケットで入園・観戦可能！！

2026 SUPER FORMULA 第1回公式テストin鈴⿅サーキット

※2026 SUPER FORMULAシリーズパス・ゴールドパスは2月中旬発送予定です。

