ベガルタ仙台とのスポンサー契約更新について

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグならびに2026/27シーズンのユニフォームパートナーとして、株式会社ベガルタ仙台（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：板橋秀樹、以下「ベガルタ仙台」）とのスポンサー契約を更新しましたのでお知らせします。

2026/27シーズンのベガルタ仙台は、新たなチームスローガンとして「BREAKTHROUGH 未来を切り開け」を掲げ、革新的な進化で殻を破り、壁を壊し、輝く未来を手に入れるという強い決意のもと、挑戦を続けています。

当社は、「顧客中心主義」を掲げ、業界最低水準の手数料で最高水準のサービス提供を目指し、これまで「ゼロ革命」と題した取り組み“国内株式売買手数料の無料化、新NISAにおける米国株式・海外ETFの売買手数料0円化、「米ドル/円」の為替手数料無料化”※を推進するなど、既存の枠組みには囚われず新たな価値創出に挑み続けてきました。

※手数料の無料化には条件があります。詳細は当社WEBサイトにてご確認ください。

当社は、革新を掲げ、未来を切り開こうとするベガルタ仙台の姿勢に共鳴し、今後もクラブ・サポーター・地域社会とともに、その挑戦を応援していきます。



今回の契約では昨シーズンに引き続き、当社ロゴがベガルタ仙台の公式ユニフォーム（背中・胸上部）に掲出されるほか、スタジアムビジョンでのCM放映やホームスタジアムへの看板掲出等の広告展開、ならびにキャンペーンの実施も予定しています。



当社とベガルタ仙台は、本スポンサー契約を通じて、地域社会の発展およびスポーツ振興に貢献するとともに、クラブのさらなる成長と飛躍を目指して取り組んでいきます。



＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/890_1_e6209ee9c894e8b8431ca378346ec7f8.jpg?v=202602100651 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。