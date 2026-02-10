【横河電機】横河電機とANYbotics、OpreX Robot Management CoreとANYmal 点検ロボットを統合し、次世代の自動化ソリューションを加速

横河電機株式会社

横河電機株式会社（本社：東京都武蔵野市 取締役 代表執行役社長：重野 邦正 以下「横河電機」）とスイスの産業点検ロボットのリーディングカンパニーであるANYbotics AG（エニボティクス 本社：チューリッヒ、スイス CEO：Dr. Peter Fankhauser 以下「ANYbotics」) は、横河電機の「OpreX(TM) Robot Management Core（ロボット管理コア）」ソフトウェアをANYboticsの最新の防爆ロボット「ANYmal X」を含むロボットラインアップのソフトウェアスタックと統合するパートナーシップ契約を締結しましたのでお知らせします。両社は、プラント設備の自律点検を行う防爆・非防爆ロボットの管理の統合ソリューションを提供することで、石油・ガス、電力や金属業界における新規事業の開拓を目指します。

現場でガス漏れの検出作業を行う「ANYmal」ロボット

「OpreX Robot Management Core」は、横河電機のロボットソリューションの主要製品です。従来、人間が行っていたプラント保守作業を実行するさまざまな種類のロボットを一元管理することで、お客様の設備のより安全で効率的なメンテナンスを支援します。プラントの制御システムに接続すると、取得されたデータを使用してロボットに指示することができ、プラントの自律運転の第一段階が実現できます。「OpreX Robot Management Core」の最新バージョンは「ANYmal」をサポートし、ANYbotics の既存の独自ソフトウェアスタックと統合されます。

「ANYmal」は高感度なセンサーによる人間を超えるセンシング機能を備え、自律的かつ遠隔操作可能な四足歩行の点検ロボットです。産業の現場における過酷な環境の点検作業に特化して開発されました。IP67規格に準拠し、水や粉塵の侵入を防ぐことができます。ANYboticsは、屋内外の作業環境においても高度な機動性と自律性を備え、点検用に設計された「ANYmal D」と、ATEXおよびIECExゾーン1環境での使用が認められた世界初の防爆多脚式点検ロボットである「ANYmal X」の2つのモデルを提供しています。ANYbotics は、今年後半に正式発表される予定の「ANYmal X」の試作機を複数の現場に導入してきました。

ANYboticsのCEOであるDr. Peter Fankhauserは、次のように述べています。「この提携は特に、危険区域での革新的な点検ソリューションに対する強い需要があるアジアおよび中東のエネルギー市場の拡大において重要で、当社の成長戦略におけるマイルストーンであると考えています。横河電機の『OpreX Robot Management Core』ソフトウェアを『ANYmal』ロボットと統合することで、プラントの安全性を向上させ、ダウンタイムを短縮し、運用の効率化を推進できるソリューションが提供できます」。

横河電機の執行役デジタルソリューション統括本部ソリューション事業本部長である前田雅治は、次のように述べています。「今後、『OpreX Robot Management Core』ソフトウェアとANYboticsの危険な作業環境対応ロボット技術を統合したソリューションとして、YOKOGAWAのグローバルネットワークを活用して提供し、お客様のロボットの導入計画から運用・保守までをトータルでサポートしていきます。さらにAI技術を使用した当社の『OpreX Plant Image Analyzer（プラント画像アナライザ）』を組み合わせることで点検作業のデジタル化推進に貢献します」。

ANYboticsは製造業における複雑で危険な作業環境向けの自動点検ソリューションを開発、提供しているスイスのロボット企業です。2016年に設立された同社は、主にエネルギー・素材分野でビジネスを展開しており、Siemens Energy、DSM、Equinor、Novelis、BP、Petronasなどのグローバル企業と協業しています。チューリッヒとサンフランシスコにオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

