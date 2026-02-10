2 月 15 日（日）沖縄黒糖ネタバトル 2026 開催

沖縄県黒砂糖協同組合

沖縄県の「令和７年度沖縄黒糖販路拡大推進事業」の一環として、公益財団法人流通経済研究所沖縄営業所（営業所：沖縄県那覇市、沖縄営業所長：吉間めぐみ）はこの度、「沖縄黒糖ネタバトル2026」を2026年2月15日に開催いたします。

本イベントは、これまでリーチしたことがない消費者への沖縄黒糖の周知を目的とし実施いたします。第3回目の開催となる今年は、消費者からもアクセスしやすいパレットくもじ前交通広場にて行います。沖縄にゆかりのある5組の芸人が沖縄黒糖のネタのみで争い、審査員と来場者による投票で審査、優勝者には1年分の沖縄黒糖が贈呈されます。

沖縄黒糖の魅力を“笑い”とともに体感できる参加型イベントで、会場全体が一体となって盛り上がります。奮ってご参加ください。

■実施概要

日時：2026年2月15日（日）14:00～16:00 ※入場無料

※事前予約制の限定席は既に満席、当日は立ち見のみ

場所：パレットくもじ前交通広場（沖縄県那覇市久茂地1-1-1）

主催：沖縄県

■スケジュール

14:00~ 開場

14:30~ 開始

15:50~ 結果発表 & 沖縄黒糖授与式

16:00 閉会

■出演者

三日月マンハッタン（松竹芸能）

プロパン7（エンターサポート）

スズカーサーキット（オリジンlil）

ニライカナイ（FECオフィス）

ハンジロウ（マセキ芸能社）※前回優勝者

■沖縄黒糖について

沖縄黒糖は、限定された製糖工場（8つの離島工場）で生産される含みつ糖の代表的なもので、さとうきびの搾り汁をそのまま煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造しています。糖分の他にカリウム、カルシウム、鉄等多くのミネラル成分を豊富に含み、特有の香りが特徴です。沖縄の伝統的な家庭料理から昨今では、スイーツや飲料など幅広く取り入れられています。

■情報発信について

沖縄黒糖の情報発信に取り組んでおり、沖縄県黒砂糖協同組合のウェブサイト、TikTok、インスタグラム、YouTube、フェイスブック、X（旧ツイッター）にて、沖縄黒糖情報や沖縄黒糖を使用した新商品の情報をご覧いただけます。

ウェブサイト：沖縄県黒砂糖協同組合(https://www.okinawa-kurozatou.or.jp/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@okinawa.kokuto

インスタグラム：https://www.instagram.com/okinawa.kokuto/

YouTube：沖縄県黒砂糖協同組合okinawa-kurozatou - YouTube(https://www.youtube.com/@okinawa-kurozatou5214)

Facebook：https://www.facebook.com/okinawa.kokuto/

X：https://x.com/bokukokuto

■取材の申込

本件に関する取材の申込は2月13日（金）17時までに、公益財団法人流通経済研究所の以下のお問い合わせ先まで電話またはメールでご連絡ください。

本件に関するお問い合わせ先

■公益財団法人流通経済研究所 沖縄営業所 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 ９階

担当：吉間（よしま）、角頼（かくらい）、高橋（たかはし）

TEL 03-5213-4534 FAX 03-5276-5457 MAIL okinawakokuto@dei.or.jp