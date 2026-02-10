《2026年・新習慣》「整え」から「浄化」へ。その空気、3秒でリフレッシュ。世界中の“聖なる植物”の香りを凝縮したポータブルアロマ「medi-kun 浄化シリーズ」が本日解禁。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、100％天然エッセンシャルオイルを使用したポータブルアロマシリーズ「medi-kun（メディくん）」より、空間と心の淀みをリセットする

「お清めシリーズ」を、本日2026年2月10日より販売開始。

ポータブル・アロマ 《メディクン》

■ 2026年の新スタンダード：心と空間を「浄化」するということ

情報が飽和し、オンとオフの境界が曖昧な現代において、単に気分を「整える」だけでは追いつかないほどのストレスや、空間の「淀み」を感じる瞬間が増えています。

「なんとなく部屋の空気が重い」「思考がループして止まらない」

「大切な商談や来客を前に、場を清めたい」

そんな現代の声に応えるために誕生したのが、medi-kun「浄化シリーズ」。

世界中の先住民や僧侶たちが数千年前から儀式に用いてきた“聖なる植物”の力を、

現代のライフスタイルに合わせたスマートなポータブルアロマへとコンパクトに。

キャップを外してクンクン、わずか3秒。

あなたの周囲の空気を、一瞬で澄み切った「リフレッシュ」へと塗り替えます。

■ 世界中から厳選された3つの「聖なる鍵」

1. ホワイトセージ（White Sage）：滞った空気を切り替える

北米ネイティブアメリカンが「スマッジング（香りによる浄化）」に用いる聖なるハーブ。

力強くシャープな香りが、空間のネガティブなエネルギーを一掃し、まっさらな状態へとリセット。

ブルガリア産

販売ページ： https://lessentiel.thebase.in/items/134783679(https://lessentiel.thebase.in/items/134783679)

2. フランキンセンス（Frankincense）：内なる神性を呼び覚ます

「精油の王」として、古代エジプトやキリスト教の儀式で重宝されてきた乳香。ウッディで高貴な香りが、深い呼吸を促し、乱れたココロを垂直に整え、深い安らぎと高潔な静寂をもたらします。

エチオピア産

販売ページ： https://lessentiel.thebase.in/items/134783813(https://lessentiel.thebase.in/items/134783813)

3. パロサント（Palo Santo）：幸運を呼び込む聖なる樹

南米で「聖なる樹」と呼ばれるパロサント。甘く芳醇なウッディノートは、邪気を払い、良いエネルギーを呼び込むと言い伝えられています。

沈んだ気分を明るく照らし、前向きなインスピレーションを与えてくれます。

ペルー産

販売ページ： https://lessentiel.thebase.in/items/134783950

■ 「呼吸が深くなる、本物の静寂」--合成香料では辿り着けない高みへ

medi-kun 浄化シリーズが追求したのは、「生命力（バイタリティ）の共鳴」

市場に溢れる安価な合成香料は、力強く香る一方で、時に脳に過度な刺激（ノイズ）を与え、知らず知らずのうちにストレスを蓄積させてしまうことがあります。対して、私たちが選んだのは、植物の恵みを一滴に凝縮した「天然精油100％」という一切の妥協を排した選択です。

本物の香りには、化学的に再現された香りには決して持ち得ない、空気を一瞬で塗り替える「透明な深み」があります。

それは、嗅覚を通じて脳へダイレクトに届き、波立つ心を鎮め、深く穏やかな呼吸を呼び戻す特別な体験です。

不自然な残香でごまかすのではなく、淀みを払い、その場のエネルギーを本来のクリアな状態へと書き換える。この圧倒的な純度の高さこそが、現代人の疲れた脳を解きほぐし、真のリセット（浄化）を可能にします。

※本製品は雑貨品であり、医薬品・医薬部外品ではありません。日々の暮らしを快適にする空間演出ツールとしてお楽しみください。

■ 商品概要

ホワイトセージパロサントフランキンセンス商品名： medi-kun（メディクン）ホワイトセージ、パロサント、フランキンセンス

カテゴリ： アロマ（雑貨）

発売日： 2026年2月10日~

オンラインショップ： https://lessentiel.thebase.in/

■ 有限会社西欧館 について

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館」を拠点に、

香りを通じて日本の豊かな感性を再発見するブランド「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」を運営。

世界中から厳選した天然素材を融合させ、現代人の心に響くプロダクトを創造しています。

https://www.seiokan.net/