2/ 11(水・祝)～3/22(日)開催 第130回記念水戸の梅まつり　「偕楽園の梅ハンドクリーム」

株式会社鈴木ハーブ研究所が販売する「偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream/)」は2月11日(水・祝)～3月22日(日)に開催される第130回記念 水戸の梅まつり 期間中、『見晴亭』『門のまえ』の2店舗、日本郵便販売ブースの合計3か所でご購入いただけます。

「偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream/)」は偕楽園の梅の花の香りを忠実に再現したハンドクリームです。毎年2月中旬から3月下旬にかけて開花する梅の品種のひとつ「白加賀」の香りを再現しています。

白加賀は白色一重の梅で、品の良い甘い香りがします。毎年2月中旬から3月下旬にかけて開花する梅の品種のひとつです。

【商品概要】

偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream)

価格：1,980円（税込）

内容量：35g（手元に使用で約 1ヶ月）

2020年、茨城県観光物産協会から水戸の「偕楽園」に咲く梅に関する商品開発ができないかというお話をいただき、ぜひお手伝いしたいと、このハンドクリームを開発することになりました。約1年間の歳月をかけて試作品を繰り返し、2021年2月に発売に至った商品です。春の訪れを感じる偕楽園の梅の花の香りを、どこにいてもお楽しみいただけます。

パッケージのデザインは「思いのまま」という一本の木の幹に白から紅の花がさまざまに咲きそろう珍しい品種の梅の花がモチーフ。おひとりおひとりが「思いのまま」に自分らしく毎日を過ごせますように、という想いを込めています。

【販売場所詳細】

・見晴亭

（東門から入りすぐ右側）

・門のまえ

（東門入る手前の左側）

・日本郵便販売ブース

（売店大和亭の向かいあたり）

※門の前では「福来（ふくれ）みかんハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/fukure_hand_cream/)」も販売しております。

※見晴亭、日本郵便販売ブースでは「福来（ふくれ）みかんハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/fukure_hand_cream/)」「蓮の花ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/hasu_hand_cream/)」も販売しております。

※日本郵便販売ブースでは、ポストカード付で販売いたします。

※日本郵便販売ブースは土日祝のみ、雨天時は販売中止です。

2月：11(水・祝) /14(土) / 15(日) /21(土) /22(日) /23(月・祝)/28(土)

3月：1(日) /7(土) /8(日) /14(土) /15(日) /20(金・祝) /21(土) /22(日)

【会社概要】

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売