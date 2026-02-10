国内治験データを初公開！眼内コンタクトレンズ「IPCL」共催セミナーを第49回日本眼科手術学会にて開催

株式会社アットワーキング第49回日本眼科手術学会にてセミナーの様子

株式会社アットワーキング（本社：東京都千代田区）は、2026年1月30日～2月1日に開催された「第49回日本眼科手術学会総会」において、日本で薬事承認を取得した新しい眼内コンタクトレンズ「アイピーシーエル（以下、IPCL）」の共催セミナーを開催しました。2025年4月の承認後、初となる国内治験データの包括的な共有の場となり、会場には導入を検討する眼科専門医が多数詰めかけました。

本セミナーは、日本におけるIPCLの正式承認後、初めて承認プロセスおよび国内治験データを包括的に共有する場として企画されたもので、会場にはIPCL手術の導入を検討する眼科専門医をはじめ、多くの参加者が集まりました。

当日は、IPCLの国内承認に携わった増田寛次郎教授（東京大学）および、木下茂教授（京都府立医科大学）を中心に、IPCLの承認背景、国内治験における安全性・有効性の評価、

さらには第一線で治験に関わった山村陽先生（バプテスト眼科クリニック）、山本享宏先生（あおば眼科クリニック）のお二人が演者として、これからIPCL手術を始める医師に向けて、実際の臨床経験を踏まえた導入時の考え方やポイント、IPCL手術手技や症例経験などについてご講演されました。

講演後には、IPCLの適応や術式選択、既存の屈折矯正手術との位置づけなどについて活発な意見交換が行われ、IPCL手術の導入を検討する医師から、すでに臨床で活用している医師まで、多様な立場の参加者が集い、実臨床に即した知見や経験を共有するセミナーとなりました。

第49回日本眼科手術学会

■ 共催セミナー概要

学会名：第49回日本眼科手術学会総会

会期：2026年1月30日（金）～2月1日（日）

会場：福岡国際会議場

セミナーテーマ：

これから始めるIPCL ―屈折矯正の新しい選択肢―

座長：

・増田寛次郎教授（東京大学）

・木下茂教授（京都府立医科大学）

演者：

・山村陽先生（バプテスト眼科クリニック）

・山本享宏先生（あおば眼科クリニック）

内容：

日本国内でIPCLの治験に携わった3名の医師が、IPCL手術の基礎知識から臨床試験成績、実際の手術手技までを、自身の豊富な臨床経験を交えて解説。日常診療に直結する具体的な示唆に富んだ内容で、IPCL導入を検討している医師から、すでに使用経験を有する医師まで、幅広い層にとって有益な講演となりました。

アイピーシーエル(R) イメージ画像

■ アイピーシーエル(R)（IPCL）とは

IPCLは一般的に白内障用眼内レンズやコンタクトレンズにも広く用いられているHEMAを主成分としたアクリルポリマー素材を採用した眼内コンタクトレンズです。

IPCLは2017年に販売され海外で使用されてきましたが、日本国内では、増田寛次郎教授（東京大学）および木下茂教授（京都府立医科大学）のご協力のもと、

2021年12月から2023年9月にかけて多施設共同治験が実施されました。

本治験では、中等度から強度の近視、または近視性乱視と診断された109名の患者を対象に、有効性および安全性が検証されました。

これらの結果を踏まえ、IPCLは2025年4月に厚生労働省より薬事承認を取得し、

同年9月に日本国内で発売された新しい眼内コンタクトレンズです。

■株式会社アットワーキング

2002年7月に設立され、本社を東京都千代田区に置き、2025年9月よりIPCLの販売を開始しました。また、眼科分野をはじめとする国内外の医療機器の導入支援、サポート事業を展開しており、メンテナンスやテクニカルサポート部門を通じて医療関係者が安心して機器を活用できる体制を整えています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社アットワーキング

本社：東京都千代田区神田小川町1-4 WORK VILLA MYJ kanda 5F

連絡先：03-6273-7441（代表）

WEBサイト：https://atworking.com/

お問い合わせ：info-atw@atworking.com