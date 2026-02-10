バックオフィス業務をAIで再構築する「実践Claude研修プログラム」を開始ー株式会社コンダクト、次世代の経営管理・コーポレート人材を育成

株式会社コンダクト

バックオフィス・コーポレート領域に特化したコンサルティングを展開する株式会社コンダクト（本社：東京都世田谷区、代表取締役：植西祐介）は、Anthropic社の自律型AI「Claude」を中心としたバックオフィス人材育成プログラム「Claude実践研修プログラム」の提供を開始します。 本プログラムは、ルーティン業務の自動化により捻出した時間を経営戦略や組織改善に充当できる「次世代のバックオフィスリーダー」の育成を目的とした、実務直結型の研修プログラムです。

背景：AIエージェントの普及とバックオフィス業務の変容

2025年以降、AIは単なるテキスト生成ツールから、業務を自律的に遂行する「エージェント」へと進化しました。特にAnthropic社が提供するClaudeエコシステムは、高度な論理推論能力とプロセス構築能力を背景に、経理・人事労務・法務・総務・経営企画といった専門領域での活用が急速に進んでいます。

現在、以下のツール群により、バックオフィス業務の標準が再定義されつつあります。

▼業務を支えるClaudeエコシステムの主要ツール

- Claude Code：ターミナルで動作するエージェント型コーディングツール- Claude Cowork：非エンジニア向けのエージェントツール- Claude Cowork Finance：財務分析・予算管理・レポート作成を自律的に実行- Claude Cowork Legal：契約書レビューやNDAトリアージ、コンプライアンス業務を支援- Claude in Excel：複雑なワークブックの構造解析、関数構築、数値分析を実行- Claude in PowerPoint：構成案から目的に沿ったスライド作成を支援- MCP（Model Context Protocol）：会計・労務システム、Slack、Notion等とのシームレスな連携

これらの技術革新により、従来人間が行ってきた反復的なデータ処理や書類作成をAIエージェントが代行する環境が整いました。2026年現在のバックオフィスにおいては、既存のITツールを習熟するだけでなく、AIエージェントを業務設計に組み込むスキルが必須となっています。

本プログラムが育成する次世代バックオフィス人材

AIエージェント時代において、バックオフィス人材は「作業の実行者」から「業務プロセスの設計・管理担当者」へと役割をシフトさせる必要があります。本プログラムでは、以下の3つの要素を兼ね備えた人材を育成します。

コンダクトが提供する「実務直結型」研修の特徴

コンダクトが提供する「実務直結型」研修の特徴 Claudeを軸とした実戦的スキルの習得

1. Claudeを軸とした実戦的スキルの習得

高い推論能力と長文処理能力を持つClaudeを活用し、以下の実務スキルを習得します。

- AIを活用したバックオフィス特化のワークフロー最適化と業務改善- Claude Cowork等を用いた財務・法務・人事労務業務の自動化設計- MCPを活用した既存SaaSツールとのデータ連携- AI出力結果の検証（ハルシネーション対策）と品質管理

2. 3つの段階的アプローチ

- 1st step（AI理解）：Claude AIで実現可能な機能を理解し、AI構築に向けたインプットを行う- 2nd step（業務設計）：現状の業務棚卸を行い、AIエージェント駆動前提での自律的な業務フローの構築方法を学習する- 3rd step（高度化）：実際の業務フローの改善構築を実践し、業務改善への布石を作ると共に、経営情報や経営判断に資する人材育成に向けた学習を支援

3. バックオフィス専門家による監修

講師陣は会計・税務・人事労務の専門家であり、実務上の留意点や内部統制の観点を踏まえた指導を行います。単なる操作説明ではなく、法規制や実務慣行に即した活用法を提供できるのが当社の強みです。

対象業務領域

本プログラムは、以下の領域における実務改善を網羅しています。

お問い合わせ

- 経理・財務：月次決算の早期化、予実分析、異常値検知の自動化- 人事・労務：規程案の作成、採用候補者のスクリーニング、人事データ分析- 総務・法務：契約書レビューの一次チェック、社内ナレッジベースの構築- 経営企画：事業計画策定支援、市場調査、KPI管理の自動化

弊社ウェブサイト(https://conduct-corp.com/lp-ai/?gad_source=1&gad_campaignid=23254116924&gbraid=0AAAAABMQg3xh6bLvC0t_ta3lytoUeS1o7&gclid=CjwKCAiAqKbMBhBmEiwAZ3UboCeq4wbQ5VxEGzNcnf2oH7zuukyHVBmS-2_5QDTRVlrF0K-ooXgL5RoCbZ4QAvD_BwE)よりお問い合わせください。

会社概要

社名：株式会社コンダクト

代表取締役：植西 祐介

所在地：

本社：東京都世田谷区北沢2-5-2 下北沢ビッグベンビル5階

大阪サテライト：大阪府大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル2階 213号室

URL：https://conduct-corp.com

【お問い合わせ】https://conduct-corp.com ｜MAIL：biz@conduct-corp.com

【報道機関窓口】広報担当：野本いづみ ｜MAIL：izumi.nomoto@conduct-corp.com

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。