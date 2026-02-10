ハードコアバンド「WART」新曲『清く正しくろくでなしfeat.見取り図 盛山』配信リリース決定！！

吉本興業株式会社

ダブルアートが所属するハードコアバンド「WART」（読み：ウォート）の新曲『清く正しくろくでなしfeat.見取り図 盛山』の配信が2月18日(水)に決定しました。

ダブルアートが結成前から組んでいたバンド「WART」は、2023年に新メンバーを迎え再結成を果たしました。

以降、自ら音楽イベント「真剣音楽祭」を初主催するなど、精力的に活動を展開しています。

今回の新曲はダブルアートが見取り図・盛山との絆を歌に込め、WARTと盛山のラップが絡み合うドラマチックな1曲に仕上がりました。

また、3月20日(金・祝)にダブルアートが企画する「全開の日」で、楽曲披露することが決定しましたので、ぜひご期待ください。

アーティストコメント

＜TAG＞

WARTからダブルアートになり、芸歴1年目で見取り図さんに出会い、そこから一緒に過ごした日々が約束のようにあります。

盛山さんとの絆を歌に込めました。

WARTが作り上げたドラマチックな曲に、盛山さんのラップが絡み合い前奏から衝撃が走ってくる曲の展開にも物語性があり、胸が熱くなる名曲です。

何の役にも立てへん事でも、全力で挑めば人は輝ける、そんなロクデナシを、しばいたり笑ってくれ、仲間たちに捧げます。

この曲であなたの人生に、ほんのちょっとでも刺激をあたえれたらめっちゃ嬉しいです。

＜見取り図・盛山＞

タグのヤケドしてしまいそうな熱い気持ちを受け取り歌わせてもらいました。

レコーディングのときもずっと横で熱い気持ちを語ってくれました。

もうほぼ途中から聞いてなかったです。それくらいバイブス高めの楽曲となっております！！

楽曲情報

〈タイトル〉「清く正しくろくでなしfeat.見取り図 盛山」

〈アーティスト名〉 WRAT

〈作詞〉TAG

〈作曲〉SHIN-CHANG / CURRY RICE/抜擢くん

〈配信発売日〉2月18日（水）

iTunes/レコチョク/Spotify/他 各種サブスクサイトにて

アーティストプロフィール

TAG(Vo. タグ)

SHING CHANG (Ba. 真べぇ）

CURRY RICE (Dr.)

抜擢くん(Gt.)

PUNKS NOT DEAD(Gt.)

孔雀合唱団(Cho. らいおんうどん、爛々・萌々)

公演概要

「ダブルアートの12才協会企画『全開の日』」

〈日程〉2026年3月20日(金・祝)

〈会場〉GORILLA HALL OSAKA

（大阪市住之江区泉1丁目1-82 SPORTS VILLAGE SUMINOE内）

「ダブルアートの12才協会企画『全開の日』第一部『真剣音楽祭』」

〈時間〉11:15開場／12:00開演／15:00終演

〈出演者〉WART、Runny Noize、ZiDol、ジュースごくごく倶楽部、漫烈、紅しょうが・熊元プロレス、ダブルヒガシ、フースーヤ、蛙亭

「ダブルアートの12才協会企画『全開の日』第二部『過激大祭典』」

〈時間〉17:45開場／18:30開演／21:00終演

〈出演〉ダブルアート、アインシュタイン、ツートライブ、金属バット、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、黒帯、ビスケットブラザーズ、マユリカ、濱田祐太郎、蛙亭 ほか

〈チケット〉

第一部「真剣音楽祭」

スタンディング(整理番号付) 前売 8,000円／当日9,000円

第二部「過激大祭典」※18歳未満入場禁止

スタンディング(整理番号付) 前売 6,000円／当日7,000円

第一部／第二部※18歳未満入場禁止 通し券

スタンディング(整理番号付) 前売12,000円

チケット好評発売中！

FANYファンクラブ「12才協会」 https://www.12sai-kyoukai.com/

FANYチケット https://ticket.fany.lol/