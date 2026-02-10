THE Base APARTMENTS(横須賀市上下水道局旧待機用宿舎）の新規入居者が決定しました！

横須賀市

横須賀市では、遊休資産となっていた上下水道局所有の旧待機用宿舎を、住居＋仕事場として利 用できる基地（Base）として整備しました。 この度、募集していた4戸のうち、3戸の入居者が決定しましたのでお知らせします。

これまで以上に様々な業種の方が入居し、横須賀の魅力を発信していただきます！

1. 新規入居者

（1）株式会社RENACIMIENTO（Vtuber事務所）

・令和8年1月入居

・所属の配信者による横須賀の魅力発信を企画。

入居者の声

このたびは、「THE Base APARTMENTS」という魅力ある拠点に入居の機会をいただき、大変光栄に存じます。弊社は、VTuber・Vライバーのマネジメントを主軸とした事業を展開しており、クリエイターが安心して活動できる環境づくりに取り組んでまいりました。本拠点を活動のベース とし、横須賀市の皆さまと協力しながら、オンラインを中心とした発信と地域との関わりを組み 合わせることで、新しい形の地域との接点を模索し、横須賀市の魅力発信に貢献してまいりたいと考えております。ここから新たな価値とにぎわいを生み出していけるよう、努めてまいります。

入居者について（SNS・HP）

https://www.aquarium0220.co

（2）パルクール関係者

・令和8年3月入居予定

・市内パルクール教室や地域住民向け教室開催等の活動拠点

（3）メタバースクリエイター

・令和8年3月入居予定

・メタバースヨコスカへのご協力 など

1.居住物件の概要

(1)所在地

・横須賀市西逸見町2-10（横須賀市上下水道局旧待機用宿舎）

・京急逸見駅から徒歩10分

・JR 横須賀駅から徒歩20分

(2)名称

THE Base APARTMENTS（ザ・ベースアパートメント）

(3)物件

鉄筋コンクリート2階建て2棟6戸のうち3戸

THE Base APARTMENTS ＜外観＞

(4)面積

居室約91平方メートル ほか庭あり（駐車場も利用可）

(5)間取り

3LDK（2階の2部屋は鍵付）

THE Base APARTMENTS ＜敷地・間取りイメージ＞



THE Base APARTMENTS ＜内装＞

1階リビング

2階居住スペース

浴室

キッチン

２.他の入居者

・コンセプチュアルデザイナー 宮武 一貴氏（第2次入居者）

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2150/nagekomi/20220712.html

・プロeスポーツチームBC SWELL（第3次入居者）

https://swellinc.co.jp/news/1651/