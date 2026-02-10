ママが主役！「なかやしき杯北九州市ママさんバレーボールフェスタ」in北九州メディアドームを開催します。

株式会社なかやしき

なかやしき杯北九州市ママさんバレーボールフェスタ特設サイトオープンしました。


https://nakayashiki-g.co.jp/volleyballfesta/






1.大会目的

本大会は、ママさんバレーボールの競技人口拡大および女性の健康増進を図るとともに、これまで使用実績のなかった北九州メディアドーム(https://www.mediadome.jp/index.html)の有効活用を目的として実施するものです。


家事・育児・仕事など複数の役割を担う女性が、安心して体を動かし、心身をリフレッシュできる機会を創出することで、地域における継続的なスポーツ参加および交流の促進につなげます。


2.大会内容

本大会は、競技者向け大会と初心者向けイベントを同時に実施する二部構成とします。


（１）北九州市ママさんバレーボール大会（競技者向け）


 北九州市バレーボール協会・北九州市ママさんバレーボール連盟主管・運営


 令和７年度北九州市ママさんバレーボール連盟に登録されたチームによる正式な大会


（２）なかやしきCUPミニバレーボール大会（初心者向け）


なかやしきCUP内容→https://nakayashiki-g.co.jp/volleyballfesta/mini_volley/


 競技未経験者・ブランクのある方を対象


 安全性に配慮したルールで実施


□主催者なかやしきのNフェスイベントの一環で地域の方からのご参加を募ります。


なかやしきCUPミニバレー大会→申し込みはこちら(https://nakayashiki-g.co.jp/volleyballfesta/mini_volley/)


□運営団体：spyker


３．公共施設活用の意義

本大会の会場となる体育施設は、バレーボール設備を有しながら、これまで使用実績のなかった北九州メディアドームです。本大会により、


 初めての本格活用


 市民の利用促進


 今後の継続的な活用モデルの構築（プロ大会誘致など）


といった効果が期待されます。




４．女性施策との関係

本大会では、北九州市 WomanWill 推進室が、女性施策検討の一環として大会会場内にブースを設置し、参加者の声を聞く意見収集を実施予定です。


女性が多く集まる場の特性を活かし、日常生活における課題やニーズの意見を収集し、今後の施策検討につなげることを目的としています。


5．開催概要

 開催日：2026 年３月１５日（日）


 会場：北九州メディアドーム


 内容：・北九州市ママさんバレーボール大会（4 面） ・初心者向けミニ


バレーボール大会（1 面）


 主催：株式会社なかやしき


 主管・運営：北九州市バレーボール協会、北九州市ママさんバレーボール連盟、spykar


 後援：北九州市・（公財）北九州市スポーツ協会


 協力（意見収集）：北九州市 WomanWill 推進室


□大会アンバサダー：中上真亜子　様



大会アンバサダー＆開会式司会：中上真亜子　様

6．期待される効果

 ママさんバレーボール競技人口の拡大


 女性・子育て世代の健康増進


 公共施設の有効活用


 地域コミュニティの活性化



ママの笑顔が、地域のミライ。


主催者会社概要


会社名　：株式会社なかやしき


代表者名：代表取締役　中屋敷　善太郎


所在地　：福岡県北九州市小倉北区上到津2丁目３-９


事業内容：北九州で創業136年。住環境を一貫体制でプロデュースしている総合住宅会社です。


HP　　　：https://nakayashiki-g.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/nakayashiki.home


※最新ニュースはInstagramで配信しております。



本件に関する問い合わせ先


株式会社なかやしき 担当：マーケティング戦略室　宮山


電話番号：093-581-5300　　　　


メールアドレス：smile@nakayashiki-g.co.jp