主に日本の成長企業に投資するひふみ投信、基準価額10万円を突破

レオス・キャピタルワークス株式会社

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）は、2026年2月10日付で、ひふみ投信の基準価額が10万円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

ひふみ投信 基準価額10万円突破までの推移

ひふみ投信は、運用資産残高1兆円を超える「ひふみ」シリーズの中で、レオス・キャピタルワークスが直接お客様に販売する直販専用の投資信託です。「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資しています。2008年の運用開始以来、17年間、足で稼いだ情報をもとに成長企業を発掘する目利き力と、市場の変化に柔軟に対応する「守りながらふやす」運用を実践してきました。2026年2月10日時点の純資産総額は2,233億円となります。

私たちは運用責任者が運用の考え方や今後の方針をお客様にお伝えする「顔が見える運用」と、保有期間に応じて信託報酬を実質的に還元する「資産形成応援団」という仕組みで、お客様の長期にわたる資産形成を応援します。

なお、お客様とともにささやかながら節目をお祝いしたく、ひふみ投信を保有されている方を対象としたキャンペーンを企画しております。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。

「ひふみ投信」運用責任者 藤野英人よりメッセージ

この度、ひふみ投信の基準価額が10万円を突破いたしました。この記念すべき節目を迎えることができましたのは、ひとえに長期にわたってご信頼をお寄せいただいている皆様のおかげです。心より深く感謝申し上げます。

日本には世界に誇れる素晴らしい会社がまだまだ数多く存在します。良い会社に投資すると、その会社が成長し、世の中のために雇用を生み出し、取引先も増え、新しい商品やサービスを生み出します。良い会社に投資することは会社の株価が上がり、同時により良い社会・未来をつくることにもつながることになります。私たちは、そうした成長企業を発掘し投資をすることにより、幸せなお金の循環、「流れ（レオス）」を作りたいと考えています。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

直近の保有銘柄推移（組入上位10銘柄、2026年1月末日時点）※ 「比率」はひふみ投信マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の組入比率です。

最新の月次運用レポート「ひふみのあゆみ」は以下をご参照ください。

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202601.pdf

年次運用報告書などは以下よりご覧いただけます。

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/report/

レオス・キャピタルワークス株式会社について

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。

レオス・キャピタルワークスはSBIグローバルアセットマネジメント株式会社（証券コード4765）のグループ会社です。URL：https://www.rheos.jp/

- 投資信託にかかる費用・リスク https://www.rheos.jp/policy/risk/- 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号- 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員