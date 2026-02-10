大阪教育大学附属小学校「授業づくりの会」にてLEBERを展示紹介しました

株式会社リーバー

株式会社リーバー（本社：茨城県つくば市、代表取締役：伊藤俊一郎）は、2026年2月7日（土）に行われた大阪教育大学附属天王寺小学校の「授業づくりの会」（研究会）において、「LEBER for School」の取り組みを、来場された全国の先生方にご紹介しました。

（写真）授業づくりの会でのブース展示の様子

大阪教育大学附属天王寺小学校は、大学と協働して先進的・実践的な取り組みを数多く行なっており、全国的に注目されている教育機関です。その取り組みのひとつとして、2020年9月より、児童の体温・体調管理や欠席連絡等を目的として「LEBER for School」が採用されました。公共交通機関で登校する児童も多い同校の健康管理に貢献しております。

プレスリリース：大阪教育大学附属天王寺小学校が「LEBER for School」を導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000033619.html

■授業づくりの会（研究会）について

「授業づくりの会」 は、大阪教育大学附属天王寺小学校が研究部門の主催で開催する 教育研究会（授業研究・公開授業の場） です。附属天王寺小学校は、大学附属校として理論と実践を結びつけた授業研究を重視しており、この研究会もその一環として位置付けられています。

大阪教育大学附属天王寺小学校HP：R7「授業づくりの会」（研究会）のお知らせ

https://www.tennoji-e.oku.ed.jp/research/364720/

■「LEBER for School」とは

「LEBER for School」は遠隔医療アプリ「LEBER」を学校向けに最適化したサービスであり、学校医が児童精神科医と共同で開発した、児童・生徒の心や体調の変化を早期発見できるメンタルヘルスチェックシステムです。主な特長は以下のとおりです。

- 心と体の健康状態を日常的に記録体調や気分などを、児童・生徒がタブレットPCから簡単に入力できます。- 心の変化を早期に把握日々のデータを蓄積・可視化することで、気分の変化や不調の兆しに気づきやすくなります。- 相談につながるきっかけづくりいつでも相談できるボタンやフリーコメント欄などを通じて、児童・生徒が自分の気持ちを表現しやすくなり、教員等への相談のきっかけを生み出します。- 教職員間での情報共有必要な教職員間で情報を共有し、組織的な見守りと支援につなげることができます。

株式会社リーバーは、「LEBER for School」を通じて、児童・生徒一人ひとりの小さな変化を見逃さず、学校・家庭・支援者が連携して子どもたちを見守る環境づくりに貢献いたします。今後も自治体や教育機関と連携し、子どもたちが安心して学校生活を送れる社会の実現を目指します。

■遠隔医療アプリ「LEBER（リーバー）」について

24時間365日スマホで医師に相談ができるアプリです。現在450人以上の医師が登録されており、夜間休日の急な体調不良やメンタルヘルス等についてアプリを通じて医師に気軽に相談することができます。全国46の市町村で住民向けに医療インフラのひとつとして提供しています。

また、2023年から開始した「LEBER」のオンライン診療機能では、地域医療機関と連携し、持続的に地域内で休日夜間の救急外来を軽減できるような仕組みでサービス提供を実施しています。

一般向け医療相談アプリ「LEBER」に加えて、教育機関向けに子どもたちの心の健康観察を実施できる「LEBER for School」（6カ国語対応）、企業向けに福利厚生としての医療相談やストレスチェックを組み合わせられる「LEBER for Business」（6カ国語対応）も全国で導入拡大中です。

■株式会社リーバーについて

株式会社リーバーは2017年2月に遠隔医療サービスを行う目的にて創立されました。私たちは「いつでも。どこでも。誰にでも。」を信念に掲げ、持続可能なヘルスケアシステムをすべての人々に適切な医療が行き渡るよう努めています。



〈会社概要〉

会社名：株式会社リーバー

所在地：茨城県つくば市松代4丁目2番7号

代表者：伊藤 俊一郎

設立：2017年2月

URL：https://www.leber.jp

事業内容：遠隔医療アプリの企画・開発・運営

〈お問い合わせ先〉

株式会社リーバー 広報担当

電話：029-896-6263（平日10:00~12:00、14:00~17:00）

メール：info@leber.jp