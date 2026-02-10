第３８回人事院総裁賞受賞者の決定について

人事院

　人事院は、本年度の人事院総裁賞の受賞者（個人：１名、職域：４グループ）を決定し、本日、授与式を行いました。
　受賞者は、後日、天皇皇后両陛下の御接見を賜る予定です。



第38回人事院総裁賞　授与式の様子(令和８年２月10日)

１ 人事院総裁賞とは

　国民全体の奉仕者として、新しい価値の創出、迅速な課題対応、持続的な制度運営などの取組により、行政サービスや国民生活の向上に顕著な功績を挙げ、国民の期待に応えた国家公務員（個人又は職域）を表彰するものです（昭和63年創設）。


　＜「人事院総裁賞とは」＞https://www.jinji.go.jp/seisaku/sousai.html


２ 第３８回人事院総裁賞 受賞者

　受賞者は、各界有識者からなる選考委員会が各府省等から推薦された候補について審査・選考を行い、その結果に基づいて人事院総裁が決定しています。
本年度の受賞者は次のとおりです。

【個人部門：１名】
　警察庁 皇宮警察本部 赤坂護衛署
　　藤本　龍昌　氏
【職域部門：４グループ】
　・デジタル庁 省庁業務サービスグループ ガバメントソリューションサービス（ＧＳＳ）班
　・外務省 ミャンマー地震対応チーム


　　（海外緊急展開チーム（ＥＲＴ）及び国際緊急援助隊（ＪＤＲ）医療チーム）
　・厚生労働省地方厚生局麻薬取締部、海上保安庁、財務省税関
　・国土交通省 中国運輸局 トラック・物流Ｇメン



◆受賞理由等の詳細は以下を御覧ください。


＜第38回人事院総裁賞受賞者一覧＞https://www.jinji.go.jp/content/000014608.pdf



◆受賞者インタビュー動画（再生時間13:25/横型動画）


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MPIvDjimGFI ]

上記のダイジェスト版（再生時間00:59/縦型動画）は以下を御覧ください。


https://www.youtube.com/shorts/MFmvk2YJlEs


３ 第３８回人事院総裁賞 選考委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）


（委員長）田代　桂子　株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長


　　　　　青野　慶久　サイボウズ株式会社代表取締役社長


　　　　　井伊　雅子　一橋大学経済学研究科教授


　　　　　佐宗　邦威　株式会社ＢＩＯＴＯＰＥ代表


　　　　　所　　千晴　早稲田大学理工学術院創造理工学部長・研究科長
　　　　　　　　　　　東京大学大学院工学系研究科教授


　　　　　吉野　直行　慶應義塾大学経済学部名誉教授



