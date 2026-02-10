『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』2月11日（水・祝）20時より、公式放送“サカつくシリーズ30周年記念特番”を配信！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）は、2026年2月11日（水・祝）20:00より、公式放送“サカつくシリーズ30周年記念特番”を配信します。

◆新たな選手が登場するスカウトやアップデートなどの最新情報をお届け！

「サカつく」シリーズ30周年を記念した今回の放送では、MCに小嶋真子さん、ゲストにクロワッサン。さんをお迎えし、新たなスカウトやver8.4.0アップデート、さらに「サカつく」シリーズ30周年を記念したイベントやキャンペーンなど、盛りだくさんの内容をプロデューサーの宮崎と開発スタッフの中村よりお届けします。

ぜひYouTubeプレミア公開の本放送を、リアルタイムでご視聴ください！

■「サカつくRTW」“サカつくシリーズ30周年記念特番”概要

配信日時：2026年2月11日（水・祝）20:00～

※本放送の視聴URLは、下記「サカつくRTW」公式Xの投稿をご確認ください。

https://twitter.com/sakatsuku_com

秘書：小嶋 真子（タレント）

ゲスト：クロワッサン。（お笑い芸人）

出演：

宮崎 伸周（「サカつくRTW」プロデューサー）

中村 優太（「サカつくRTW」開発スタッフ）

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

■公式サイト：https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)

■公式X：https://x.com/sakatsuku_com(https://x.com/sakatsuku_com)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。