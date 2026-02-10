【大阪高島屋】2月27日(金)より開催！mikko氏が描くふんわりパステルガーリーな世界「Lil ala mode POP UP SHOP」
株式会社高島屋
(C)mikko
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260120091821/?category=event#contents
(C)mikko
高島屋大阪店では、2月27日(金)～3月9日(月)の11日間に人気イラストレーター・mikko氏が描く、ガーリーで愛らしいキャラクターが魅力の「Lil ala mode（リルアラモード）」のポップアップショップを開催します。グッズの販売をはじめ、コンセプトである「小さくてチャーミングな仲間たちが集まり、『好き』や『夢』をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界。」の装飾や、原画作品の展示も行います。
【グッズ（一例）】
お買上げ特典
【特典１】「Lil ala mode POP UP SHOP」にて商品をお買上げのお客様に先着で、「ステッカー」を１枚プレゼントいたします。
※ご購入いただいた商品をショッパーに入れてお渡しいたします。
※特典の数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
会場イメージ
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※写真はイメージです。
※品数には限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。
※一部商品は、販売個数制限をさせていただきます。
※混雑状況により、販売・ご案内方法を変更させていただく場合がございます。詳しくは、大阪高島屋のホームページをご覧ください。
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260120091821/?category=event#contents