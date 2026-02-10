【大阪高島屋】2月27日(金)より開催！mikko氏が描くふんわりパステルガーリーな世界「Lil ala mode POP UP SHOP」

株式会社高島屋(C)mikko

高島屋大阪店では、2月27日(金)～3月9日(月)の11日間に人気イラストレーター・mikko氏が描く、ガーリーで愛らしいキャラクターが魅力の「Lil ala mode（リルアラモード）」のポップアップショップを開催します。グッズの販売をはじめ、コンセプトである「小さくてチャーミングな仲間たちが集まり、『好き』や『夢』をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界。」の装飾や、原画作品の展示も行います。

【グッズ（一例）】

お買上げ特典

おすわりぬいぐるみ 各3,080円フェミニンリボン トレーディングアクリルミラーステッカー 各550円 ※ブラインド商品のため、ご購入時に中身は分かりかねます。ベロアリボン付きアクリルキーホルダー 各1,540円ほどよいサイズのレース付き巾着 各1,870円

【特典１】「Lil ala mode POP UP SHOP」にて商品をお買上げのお客様に先着で、「ステッカー」を１枚プレゼントいたします。

ステッカー（イメージ）

【特典２】「Lil ala mode POP UP SHOP」にて１会計税込6,600円以上お買上げのお客様に先着で、「不織布ビッグショッパー」を１枚プレゼントいたします。

※ご購入いただいた商品をショッパーに入れてお渡しいたします。

不織布ビッグショッパー（イメージ）

※特典の数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

会場イメージ

ウェルカムフォトスポット

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※写真はイメージです。

※品数には限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※一部商品は、販売個数制限をさせていただきます。

※混雑状況により、販売・ご案内方法を変更させていただく場合がございます。詳しくは、大阪高島屋のホームページをご覧ください。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260120091821/?category=event#contents