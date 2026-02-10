OopsHAIRのAGA治療に関するアンケート（2025年12月）

株式会社マーサリー

本記事では、2025年12月に行った「Oops HAIRのAGA治療に関するアンケート」の調査結果をご紹介いたします。

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年12月12日～2025年12月15日

調査母集団：39人

アンケート回答者の詳細データ：記事内に記載

記事：Oops HAIRのAGA治療の解説記事はこちら(https://skillup-mt.jp/aga/292/)

1 調査の目的

Oops HAIRでAGA治療を検討されている方向けに、本稿では、実際にOops HAIRでAGA治療を受けた方から寄せられた生の声を交えて要点をまとめた。これからAGA治療を始めようと検討している方への判断材料として役立てていただくことを目的に作成している。

2 調査結果

2.1 年齢・性別

回答した39名の年齢と性別は以下の通りだった。

＜年齢＞

＜性別＞

2.2 Oops HAIRのAGA治療を利用したことがありますか？

Oops HAIRのAGA治療の利用について、アンケートを取った。

「過去に利用していた」と回答した人が66.7%で「現在利用している」との回答の33.3%を大きく上回った。

2.3 現在の薄毛の進行度について、近いものをお選びください

現在の薄毛の進行度について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「少し気になる程度」と回答した人が64.1%と6割を超えた。続いて「かなり気になる」との回答が20.5%と二番目に多かった。

2.4 Oops HAIRを知ったきっかけを教えてください

Oops HAIRを知ったきっかけを、複数回答可で選択肢から選んでもらった。

「Web検索（GoogleやYahoo!など）」と回答した人が61.5%で圧倒的に多く、次いで「SNS（X、Instagram、TikTokなど）」（33.3%）、「口コミ・知人の紹介」（28.2%）という順となった。

2.5 Oops HAIRで治療を始める前の、あなたの薄毛の状態について教えてください

Oops HAIRで治療を始める前の薄毛の状態について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「少し気になる程度だった」と回答した人が53.8%と最も多く、次いで「かなり気になる状態だった」との回答が33.3%、「非常に気になる（見た目に大きく影響していた）」が10.3%と続いた。

回答者全体の半数以上が「少し気になる程度」で薄毛の治療を始めていることがわかった。

2.6 数あるAGAクリニックの中で、Oops HAIRを選んだ理由を教えてください

Oops HAIRを選んだ理由について、複数回答可で選択肢から選んでもらった。

「国内承認薬を使っていて安心だと思った」と回答した人が38.5%で最も多く、「口コミ・評判が良かった」が35.9%と僅差で続いた。そのほか、「費用が他より安いと感じた」、「LINEだけで対応できて便利だと思った」との回答が共に25.6%と一定数みられた。

2.7 Oops HAIRを利用する前に、他に検討していたAGAクリニックはありましたか？

Oops HAIRを利用する前に、他に検討していたAGAクリニックがあったかどうかについて、選択肢からひとつ選んでもらった。

「他のオンラインAGAクリニックも検討していた」と回答した人が64.1%で6割を超えて最も多く、「特に他のクリニックは検討していなかった」（20.5%）との回答数を大きく上回った。また、「通院型のAGAクリニックも検討していた」と回答した人も15.4％みられた。

2.8 他のAGAクリニックと比較して、Oops HAIRの満足度はいかがですか？

他のAGAクリニックと比較して、Oops HAIRの満足度について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「他のクリニックと同じくらい」と回答した人が48.4%と最も多く、次いで「他のクリニックよりやや良い」が29.0%で続いた。そのほか、「他のクリニックよりやや劣る」と回答した人が12.9%、「他のクリニックよりかなり良い」との回答が9.7%で共に1割程度となった。

2.9 オンライン診療の「予約のしやすさ」について、どのように感じましたか？

オンライン診療の「予約のしやすさ」について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「満足」と回答した人が61.5%と圧倒的に多く、次に「普通」が23.1%、「とても満足」が12.8%という順となった。また、「不満」と回答した人は2.6%と僅かとなり、「とても不満」と回答した人はおらず、オンライン診療の「予約のしやすさ」について満足している人が多いことがわかった。

2.10 診察時間の長さについて、どのように感じましたか？

診察時間の長さについてどのように感じたか、選択肢からひとつ選んでもらった。

「ちょうど良いと感じた」との回答が76.9%で圧倒的に多く、「短すぎると感じた」（23.1%）との回答数を大きく上回った。反対に、「長いと感じた」と回答した人はいなかった。

2.11 実際のオンライン診療の満足度を教えてください

実際のオンライン診療の満足度について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「満足」と回答した人が59.0%となり、約6割で最も多く、「とても満足」との回答と合わせると約7割の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」と回答した人は2.6%と僅かで「とても不満」との回答はなかった。

2.12 医師の説明や対応についてどう感じましたか？

医師の説明や対応についてどう感じたか、選択肢からひとつ選んでもらった。

「信頼できた」と回答した人が46.2%で約5割となり最も多く、「とても信頼できた」（17.9%）との回答と合わせると約7割の人が医師の説明や対応について「信頼できた」と感じていることがわかった。反対に、「あまり信頼できなかった」と回答した人は5.1%で、「信頼できなかった」との回答はなかった。

2.13 Oops HAIRで現在または直近に利用している（していた）治療内容を、すべて教えてください

Oops HAIRで受けた治療内容のすべてを、選択肢から選んでもらった。

「国内承認 フィナステリド内服薬のみ」と回答した人が48.7％で最も多く、次いで「国内承認 フィナステリド内服薬＋ミノキシジル内服薬」との回答が41.0%と続き、この二つの回答が多くの割合を占めた。そのほか、「国内承認 デュタステリド内服薬＋ミノキシジル内服薬」が12.8%、「ミノキシジル外用薬（ローション・スプレーなど）」2.6%と僅かではあるが回答を得た。

2.14 Oops HAIRでの治療期間を教えてください

Oops HAIRでの治療期間を、選択肢からひとつ選んでもらった。

「3か月～6か月未満」と回答した人が48.7％で最も多く、次に「1か月～3か月未満」との回答が25.6%、「6か月～1年未満」が20.5%という順となった。そのほか、「1年～2年未満」と回答した人はおらず、「1か月未満」や「2年以上」と回答した人は僅かで、回答者ほとんどの治療期間が「1か月～1年未満」だったことがわかった。

2.15 クーポンや定期割引などを含めて、1ヶ月あたりの実質負担額（薬代＋配送料）はどのくらいでしたか？

1ヶ月あたりの実質負担額について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「2,000～5,000円未満」と回答した人が51.3％で最も多く、次いで「5,000～8,000円未満」との回答が35.9%で続いた。そのほか、「8,000～10,000円未満」と回答した人が10.8%、「12,000～20,000円未満」との回答が2.6%と僅かとなり、回答者の約9割の1ヶ月あたりの負担額が「2,000～8,000円未満」だということがわかった。

2.16 オンライン診療ならではの不便さを感じましたか？

1ヶ月あたりの実質負担額について、複数回答可で選択肢から選んでもらった。

「特に不便さは感じなかった」との回答が46.2％で最も多かったものの、「対面と比べて頭皮の状態を見てもらいにくいと感じた」との回答が30.8％と不便さを感じた理由として最も多い割合を占めた。そのほか、「医師に十分に相談できなかったと感じた」や「通信トラブル（音声・映像の乱れ）があった」、「操作方法などがわかりづらかった」などの回答も少数みられた。

2.17 AGA治療により、副作用を感じたことはありますか？

AGA治療により副作用を感じたことがあるか、選択肢からひとつ選んでもらった。

「まったくなかった」と回答した人が51.3％と過半数で最も多く、「軽い副作用があった」（46.2%）との回答数を若干上回った。また、「気になる副作用があった」（2.6%）との回答も僅かながらみられた。

2.18 どのような副作用がありましたか？

どのような副作用があったかについて、複数回答可で選択肢から選んでもらった。

「頭皮のかゆみ・フケ・赤み」と「動悸・息切れ・めまい・だるさ」との回答が共に31.6％で最も多く、次に「初期脱毛」との回答が26.3％となった。そのほか、「体のむくみ」や「性欲減退・勃起機能の低下など性機能に関する症状」などの回答も共に15.8%と一定数みられた。

2.19 実際に利用したことがある支払い方法を教えてください

実際に利用したことがある支払い方法について、複数回答可で選択肢から選んでもらった。

「クレジットカード」と回答した人が94.9%と回答者の9割以上を占め、ほとんどの人がクレジットカードで支払いをしていることがわかった。また、「Amazon Pay」と回答した人は5.1%と僅かにみられた。

2.20 Oops HAIRを選んだ理由として、当てはまるものをすべて教えてください

Oops HAIRを選んだ理由のすべてを、選択肢から選んでもらった。

「自宅からオンラインで受診できるから」との回答が76.9％で圧倒的に多く、次に「LINEだけで予約～診察～処方まで完了できるから」と「通院するのが面倒だったから」が共に28.2％で続いた。そのほか、「国内承認薬を使っていて安心だと思ったから」や「診察料が無料など、費用が手頃だと感じたから」、「SNSや口コミサイトなどで評判が良かったから」などの回答も一定数みられた。

2.21 Oops HAIRを利用する中で、気になった点・不満に感じた点があれば教えてください

Oops HAIRを利用する中で、気になった点・不満に感じた点を、複数回答可で選択肢から選んでもらった。

「特に気になった点・不満はなかった」との回答が35.9％で最も多かったものの、「診察時間が短く、じっくり相談しづらかった」が28.2％と不便さを感じた理由として最も多い回答を得た。そのほか、「医師やスタッフの説明が分かりにくかった」や「予約が取りづらいと感じた」などの回答も少数みられた。

2.22 Oops HAIRのAGA治療に対する総合的な満足度を教えてください

Oops HAIRのAGA治療に対する総合的な満足度について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「満足」と回答した人が61.5%となり、6割を超えて最も多く、「非常に満足」との回答と合わせると約7割の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」と回答した人は5.1%と僅かで「非常に不満」との回答はなかった。

2.23 薄毛で悩んでいる友人や家族などに、Oops HAIRを勧めたいと思いますか？

薄毛で悩んでいる友人や家族などにOops HAIRを勧めたいと思うか、選択肢からひとつ選んでもらった。

「勧めたい」と回答した人が51.3%で、過半数となり最も多く、「強く勧めたい」との回答と合わせると約6割の人が薄毛で悩んでいる友人や家族などにOops HAIRを勧めたいと思っていることがわかった。反対に、「あまり勧めたくない」と回答した人は2.6%と僅かで「全く勧めたくない」との回答はなかった。

2.24 Oops HAIRのAGA治療について、良かった点・改善してほしい点など、ご自由にお書きください

Oops HAIRのAGA治療について、良かった点・改善してほしい点などを自由記述で書いてもらった。

■対応がいつも迅速で頼り甲斐がありましたし、治療プランが豊富だったので予算に合わせて治療を受けることが出来て満足しました。予約をとりやすくて利用しやすい所にも大きな魅力を感じました。＜40～44歳＞

■薬のパッケージがおしゃれだから周りにバレにくくて良かった。＜40～44歳＞

■カウンセリングは5分～10分程度で完了するため、予定までの空き時間や休憩などの隙間時間でも受診可能です。 受診後、AGA治療薬は即日発送で最短翌日にポスト投函で届くのが助かった。＜35～39歳＞

■他のクリニックに比べて料金が高めに設定されているのは気になります。もう少し安くてもいいような気がしました。＜35～39歳＞

■初診・再診ともに診察料は無料で、薬代と送料のみで治療が可能な点が手軽でよかった。費用の透明性があり、初めてのAGA治療でも始めやすかったです。 費用（薬代）が決して最安ではなかったのは残念でした。＜40～44歳＞

■会社概要

社名： 株式会社マーサリー

URL：https://marsary.co.jp/

代表取締役： 長友佑樹

設立：2012年6月

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 5階

事業内容：

・WEBサイト制作・システム開発事業

・マーケティング支援・コンサルティング事業

・メディア運営・インターネット広告事業

・セミナー企画・コミュニティ運営事業

【弊社運営メディア】

日本メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア(https://skillup-mt.jp/aga/)

【調査結果詳細】

Oops HAIRのAGA治療に関するアンケート（2025年12月）(https://skillup-mt.jp/aga/wp-content/uploads/2026/01/c800bf7d38cd79c9b9d5020d8ecfdae3.pdf)（39名を対象／インターネット調査）



【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。データの加工は禁止です。出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア「Oops HAIRのAGA治療に関するアンケート(https://skillup-mt.jp/aga/wp-content/uploads/2026/01/c800bf7d38cd79c9b9d5020d8ecfdae3.pdf)」