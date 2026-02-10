【アフィリエイトコンサルティング成功事例】「店舗・サービス事業者必見！　来店・申込を加速させたアフィリエイト広告成功事例集」を公開

株式会社フルスピード

アフィリエイト広告運用による広告効果の最大化を支援する株式会社フルスピード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉澤竹晴）は、アフィリエイト広告を活用した来店・申込獲得に焦点を当てた事例集 「店舗・サービス事業者必見！ 来店・申込を加速させたアフィリエイト広告成功事例集」 を公開しました。

下記のページより資料ダウンロードをお待ちしております。

▼「店舗・サービス事業者必見！ 来店・申込を加速させたアフィリエイト広告成功事例集」

https://growthseed.jp/downloads/useful_materials/affiliate-4patterns-casestudy/

事例集作成の背景

２０２４年のインターネット広告費は３兆６，５１７億円（前年比１０９．６％）と、市場は拡大を続けています（出典：電通「２０２４年 日本の広告費」）。店舗・サービス事業者にとっても、デジタル広告は来店・集客のために欠かせない重要施策となっています。

その一方で、次のような課題を抱える事業者も少なくありません。

- アフィリエイト広告を実施しているが、「来店予約」や「申込」につながっていない- アフィリエイト広告に興味はあるが、どのように開始すべきか分からない- 広告手法が多く、何が成果につながるのか判断できない

フルスピードはこれまで、アフィリエイト広告を活用した来店・集客支援を多数行い、これらの課題を解決してきました。

今回の事例集では、「課題 → 仮説 → 施策 → 結果」の流れに沿って成功要因を分かりやすく紹介し、店舗・サービス事業者様がアフィリエイト広告を活用する際に押さえるべきポイントや、実際の成果・インパクトをご提示することで、店舗・サービス事業者の皆さまにとって、アフィリエイト広告の活用が来店集客支援における新たな選択肢としてご検討いただくことを目的としています。

事例集の概要

本事例集では、以下の４事例を紹介しています。

事例１.：ピラティスジム様

店舗予約数を３１４%アップ! 会員申込増に貢献したピラティススタジオ様の成功事例

体験レッスン予約数を増やすためアフィリエイト広告を活用していたものの、成果が伸び悩んでいたスタジオ様に対し、メディア開拓や報酬設計の最適化を実施。６か月で予約数３１４％増加に貢献した事例です。

事例２.：大手学習塾チェーン様

お問い合わせ数を５０件獲得（大幅増加）！ 大手学習塾チェーン様の成功事例

アフィリエイト広告の運用経験がなく不安を抱えていた学習塾チェーン様に対し、掲載メディアの選定や効果検証体制の構築を支援。お問い合わせ数を５０件獲得（大幅増加）へ拡大した事例です。

事例３.：マシンピラティスジム様

体験レッスン予約数を１６０％アップ！ マシンピラティス様事例

新たな集客チャネルとしてアフィリエイト広告を検討されていたジム様に対し、「提携メディア数の拡大（量）」「報酬設計の最適化（質）」の2軸で支援を実施。開始３か月で１６０%アップの成果を実現しました。

事例４.：インドアゴルフ練習場様

新店舗拡大にあわせて申込数を約６倍に増加! 全国チェーンのインドアゴルフ練習場様の成功事例

既存ASP経由の運用では露出不足により申込が伸び悩んでいた状況に対し、「既存メディアとの情報連携強化」および「新規チャネル開拓」を支援。月間申込数を 約５０件 → 約３００件（約６倍）に拡大した事例です。

▼フルスピードの「アフィリエイト広告コンサルティング」

アフィリエイト広告は、新規顧客獲得、来店予約の増加、お問い合わせ数の拡大、商品販売など、幅広いビジネスゴールに貢献する成果報酬型の広告手法です。一方で、メディア開拓・成果承認・重複チェックなど作業が多く、運用が停滞してしまうケースも少なくありません。

フルスピードでは、１０年以上の運用ノウハウと、自社開発ワンタグツール 「Deep Track」 を活用し、作業負荷を軽減しながら成果最大化に向けて包括的にサポートします。

https://growthseed.jp/service/affiliate-consulting/

