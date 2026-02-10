今年も登場！撮ってよし、描いてよし、デコってよし！おいしさ＆かわいさ広がる「にゃんこロッケ」 2月15日～期間限定販売

株式会社ロック・フィールド

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、2月15日（日）より、ねこの顔をかたどった「にゃんこロッケ」を期間限定で販売します。

2月22日の “ねこの日”にちなみ、期間限定で販売する「にゃんこロッケ」。神戸コロッケのキャラクターである招きねこの顔をかたどり、中にはベーコンの旨みがしっかりと効いた細切りポテト入り。大人はもちろん、お子様も食べやすい味わいに仕上げています。

初登場した2023年4月以来、期間限定で登場するたびに、ねこと一緒に収めた写真や、ソース・ケチャップなどで顔を描いた写真がSNSにアップされるなど、多くの反響がある「にゃんこロッケ」。今年もかわいく撮って、描いて、デコって、存分にお楽しみください！ねこ好きな方への手土産としてもオススメです。

商品概要

※価格は税込／画像は全てイメージです。 ※ご購入当日中にお召し上がりください。

「にゃんこロッケ」 \220（1個）

ベーコンの旨みがしっかりと効いた、細切りポテトの食感も楽しいコロッケ。どこから食べるか迷ってしまうほど可愛らしい形は、ねこ好きの方やお子様にも喜ばれそう。

販売期間

2026年2月15日（日）～2月25日（水）

販売店舗

全国の神戸コロッケ各店

※一部、取り扱いのない店舗があります。また、売り切れの際はご容赦ください。

神戸コロッケ 公式キャラクター 招喜家(まねきけ) 父・にゃお吉からのメッセージ

描いてデコって楽しんだ「にゃんこロッケ」は、

＃デコねこ ＃にゃんこロッケ ＃神戸コロッケ でみんなのインスタにアップしてにゃ！

神戸コロッケの公式インスタグラム(https://www.instagram.com/kobecroquette/)もチェックだにゃー！@kobecroquette

「神戸コロッケ」について

素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に35店舗を展開（2026年1月末現在）。

ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/