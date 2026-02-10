湘南国際マラソンコースで地域清掃イベント「大磯プロギング」を実施

株式会社ランナーズ・ウェルネス

湘南国際マラソンではこれまで、環境配慮型大会としてマイボトル・マイカップの導入や資源循環の取り組みを継続してきました。本イベントは、そうした大会の理念を地域での実践につなげる取り組みの一つとして実施されました。

プロギングとは？

スウェーデン語の「plocka upp（拾う）」と英語の「jogging（走る）」を組み合わせた、ジョギングしながらゴミを拾うフィットネスです。運動と環境問題の解決を組み合わせた活動で、健康促進と同時に街をきれいにできる点が特徴です。

湘南国際マラソン 大会HP :https://www.shonan-kokusai.jp/

当日は2月7日、厳しい寒さの中にもかかわらず約50名が参加。集まった参加者はグループに分かれ、湘南国際マラソンのコースおよび会場周辺エリアである大磯のまちを巡りながら清掃活動を行いました。走る大会とは異なる視点でコースや地域に触れることで、身近な環境への関心を高め、大会と地域とのつながりを改めて実感する機会となりました。

イベントに参加した方からは、

「気持ちよくからだを動かし、みんなとおしゃべりして心も身体もぽかぽかになった」

「体を動かせて、街がきれいになる素敵な活動だった」

「みんなで走って観光して美化活動するのが楽しかった」

といった声が寄せられています。

今後も湘南国際マラソンでは、大会を“走る一日”にとどめず、地域や環境と向き合う継続的な取り組みを通じて、参加者一人ひとりの行動が次のアクションにつながっていく大会づくりを目指していきます。

イベント名：大磯プロギング

開催日：2026年2月7日（土）

開催場所：大磯エリア（湘南国際マラソン会場・コース周辺）

主催：湘南国際マラソン実行委員会

湘南国際マラソンについて

湘南国際マラソンは、「環境と共生するマラソン」をコンセプトに開催されている市民マラソン大会です。マイボトル・マイカップの導入など、スポーツイベントとして先進的な環境配慮の取り組みを推進しています。

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/