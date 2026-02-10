rom&ndが贈る、バレンタイン限定体験型イベント「キラキラバレンタイン with rom&nd」がSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで開催
(※1)
「ザジューシーラスティングティント」や「ハンオールブロウカラ」など、
数々のヒットアイテムを生み出してきた韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」は
バレンタインシーズンに合わせた体験型イベント【キラキラバレンタイン with rom&nd】を、
2026年2月11日(水)~2月14日(土)の4日間、
SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにて開催します(※2)。
本イベントでは、ロムアンドのNEWアイテム「グラスティングカラーグロス スパークルライン」
を主役に、【カラーを選ぶ】のではなく、【今日の自分に似合うムードを見つける】という、
新しいバレンタイン体験を提案します。
王冠をかぶった瞬間、今日のキラキラムードが決まる。
～今日の私はどんなキラキラ?～
バレンタインシーズンは、好きな人に気持ちを
伝えるために、「今日の自分はどんな雰囲気で
いたいか」を意識する瞬間が増える特別な時期。そんな皆さんにロムアンドは、
カラーやトレンドから選ぶメイクではなく、
その日の気分やムードから導き出される
【その人にあったキラキラ】を提案します。
全6色すべてに繊細なラメを閉じ込めた
「グラスティングカラーグロス スパークル
ライン」は、単色使いはもちろん、ムードやシーンに合わせて重ね使いもできる魅力のシリーズ。
今回は、そんなスパークルラインを参加者自身がカラーを選ぶのではなく、【今日の自分に似合う
ムードを見つけられる】体験型イベントとなっています。「これが今日の私」と思えるムードと
カラーの出会いを、バレンタインという特別なタイミングで体感できる、期間限定イベントです。
キラキラのムードを体験する、バレンタイン限定コンテンツ
今回のイベントでは、ロムアンドの世界観を体感できるだけでなく、 王冠をかぶるだけで
「今日の自分に似合うキラキラムード」を見つけられる体験型イベントをご用意しています。
さらに、2月14日(土)のバレンタイン当日には、スペシャルイベント🌹も実施予定ですので、
ぜひこの機会に、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでお楽しみください。
【EVENT１.】 キラキラバレンタイン あなたに似合うムードをチェック
(※1)
１. ロムアンド公式SNSをフォローし、Xで該当
投稿をリポスト、またはInstagramでイベントの様子をストーリー投稿した方は、キラキラムード診断にご参加いただけます(※3)。
王冠を着用すると、まるであの魔法学校の
ように、その日のあなたにぴったりな
【ムード】を診断します。
２. ムード診断にご参加いただいた方全員に、
診断結果に応じたオリジナルパーソナルムード
カードとイベント限定デザインのバルーンを
プレゼントします(※4)。カードに記載された
商品は、その場で実際にお試しいただけます。
３. 各日ムード診断にご参加いただいた
先着100名の方に、
グラスティングカラーグロス ミニ1点(※5)、
マルチビーム1点、
リユーザブルバッグも進呈します(※4)。
【EVENT２.】SNSレビューイベント
SNSレビューイベントも実施致します(※6)。
当選者の方には3月に発売するロムアンドの
「新商品キット」をプレゼント。
イベントの感想とともに素敵な投稿を
お待ちしております。
【イベント期間】
2026年2月11日(水)~2月19日(木)
【イベント詳細】
１.2月11日(水)~2月14日(土)にSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで会場を撮影
２.下記ハッシュタグをつけて投稿
・必須ハッシュタグ : #romand #ロムアンド渋谷109 #ちゅるりんラメグロス
・必須メンション ：@romand_jp (Xの場合 @romandyou)
【当選者発表】
2026年2月24日(火)
イベント詳細情報
・開催日：2026年2月11日（水）～ 2月14日（土）
・開催時間：11:00~17:00
・住所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース
★本イベントは、雨天の場合、内容の変更または中止となる可能性がございます。
また、時間帯別整理券制での運営となりますので、以下注意事項を確認のうえお越しください。
【注意事項】
・イベントに関して、施設への問い合わせはご遠慮ください。
・整理券は当日10時30分より配布開始となります。
・参加時間が記載された整理券を配布しますので、整理券に記載された時間内にご来場ください。
・整理券に記載の体験終了時間10分前までに到着いただく必要があります。
※遅れてご来場された場合は、体験にご参加いただけません。
(※1)本画像は完成予想イメージです。実際の会場装飾・内容とは異なる場合があります。(※2)本イベントは、雨天の場合、
内容の変更または中止となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。(※3)本イベントは時間帯別整理券制での
運営となります。(※4)すべてのアイテムは数量限定の為、なくなり次第終了となります。また、内容は告知なく変更になる
場合があります。(※5)グラスティングカラーグロス ミニのカラーはお選びいただけません。(※6)イベント内容は告知なく
変更になる場合があります。
rom&nd（ロムアンド）について
韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を
中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。
パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわった
コスメを展開しています。
日本では2019 年にティントリップ
「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、
ティントリップブームの先駆けとなりました。
以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、
コンスタントにヒット商品を生み出しています。
公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/
公式X https://x.com/romandyou
公式HP (KR) http://romand.co.kr/
iFamily SC Co. Ltd.について
2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合したウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を導いてきました。
その後、2016年にウェディング事業により
蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、
SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。
2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出するグローバル
ブランド「rom&nd」を始めとするブランドを展開しています。