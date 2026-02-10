rom&ndが贈る、バレンタイン限定体験型イベント「キラキラバレンタイン with rom&nd」がSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで開催

「ザジューシーラスティングティント」や「ハンオールブロウカラ」など、


数々のヒットアイテムを生み出してきた韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」は


バレンタインシーズンに合わせた体験型イベント【キラキラバレンタイン with rom&nd】を、


2026年2月11日(水)~2月14日(土)の4日間、


SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにて開催します(※2)。



本イベントでは、ロムアンドのNEWアイテム「グラスティングカラーグロス スパークルライン」


を主役に、【カラーを選ぶ】のではなく、【今日の自分に似合うムードを見つける】という、


新しいバレンタイン体験を提案します。


王冠をかぶった瞬間、今日のキラキラムードが決まる。


～今日の私はどんなキラキラ?～


バレンタインシーズンは、好きな人に気持ちを


伝えるために、「今日の自分はどんな雰囲気で


いたいか」を意識する瞬間が増える特別な時期。そんな皆さんにロムアンドは、


カラーやトレンドから選ぶメイクではなく、


その日の気分やムードから導き出される


【その人にあったキラキラ】を提案します。



全6色すべてに繊細なラメを閉じ込めた


「グラスティングカラーグロス スパークル


ライン」は、単色使いはもちろん、ムードやシーンに合わせて重ね使いもできる魅力のシリーズ。







今回は、そんなスパークルラインを参加者自身がカラーを選ぶのではなく、【今日の自分に似合う


ムードを見つけられる】体験型イベントとなっています。「これが今日の私」と思えるムードと


カラーの出会いを、バレンタインという特別なタイミングで体感できる、期間限定イベントです。


キラキラのムードを体験する、バレンタイン限定コンテンツ

今回のイベントでは、ロムアンドの世界観を体感できるだけでなく、 王冠をかぶるだけで


「今日の自分に似合うキラキラムード」を見つけられる体験型イベントをご用意しています。


さらに、2月14日(土)のバレンタイン当日には、スペシャルイベント🌹も実施予定ですので、


ぜひこの機会に、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでお楽しみください。



【EVENT１.】 キラキラバレンタイン あなたに似合うムードをチェック

１. ロムアンド公式SNSをフォローし、Xで該当


投稿をリポスト、またはInstagramでイベントの様子をストーリー投稿した方は、キラキラムード診断にご参加いただけます(※3)。


王冠を着用すると、まるであの魔法学校の


ように、その日のあなたにぴったりな


【ムード】を診断します。






２. ムード診断にご参加いただいた方全員に、


診断結果に応じたオリジナルパーソナルムード


カードとイベント限定デザインのバルーンを


プレゼントします(※4)。カードに記載された


商品は、その場で実際にお試しいただけます。








３. 各日ムード診断にご参加いただいた


先着100名の方に、


グラスティングカラーグロス ミニ1点(※5)、


マルチビーム1点、


リユーザブルバッグも進呈します(※4)。





【EVENT２.】SNSレビューイベント

SNSレビューイベントも実施致します(※6)。


当選者の方には3月に発売するロムアンドの


「新商品キット」をプレゼント。


イベントの感想とともに素敵な投稿を


お待ちしております。






【イベント期間】


2026年2月11日(水)~2月19日(木)



【イベント詳細】


１.2月11日(水)~2月14日(土)にSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで会場を撮影


２.下記ハッシュタグをつけて投稿


・必須ハッシュタグ : #romand #ロムアンド渋谷109 #ちゅるりんラメグロス


・必須メンション ：@romand_jp (Xの場合 @romandyou)



【当選者発表】


2026年2月24日(火)



イベント詳細情報

・開催日：2026年2月11日（水）～ 2月14日（土）


・開催時間：11:00~17:00


・住所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース



★本イベントは、雨天の場合、内容の変更または中止となる可能性がございます。


また、時間帯別整理券制での運営となりますので、以下注意事項を確認のうえお越しください。



【注意事項】


・イベントに関して、施設への問い合わせはご遠慮ください。


・整理券は当日10時30分より配布開始となります。


・参加時間が記載された整理券を配布しますので、整理券に記載された時間内にご来場ください。


・整理券に記載の体験終了時間10分前までに到着いただく必要があります。


※遅れてご来場された場合は、体験にご参加いただけません。



(※1)本画像は完成予想イメージです。実際の会場装飾・内容とは異なる場合があります。(※2)本イベントは、雨天の場合、


内容の変更または中止となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。(※3)本イベントは時間帯別整理券制での


運営となります。(※4)すべてのアイテムは数量限定の為、なくなり次第終了となります。また、内容は告知なく変更になる


場合があります。(※5)グラスティングカラーグロス ミニのカラーはお選びいただけません。(※6)イベント内容は告知なく


変更になる場合があります。


rom&nd（ロムアンド）について


韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を


中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。


パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわった


コスメを展開しています。


日本では2019 年にティントリップ


「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、


ティントリップブームの先駆けとなりました。


以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、


コンスタントにヒット商品を生み出しています。





公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/


公式X https://x.com/romandyou


公式HP (KR) http://romand.co.kr/



iFamily SC Co. Ltd.について


2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合したウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を導いてきました。


その後、2016年にウェディング事業により


蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、


SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。


2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出するグローバル


ブランド「rom&nd」を始めとするブランドを展開しています。