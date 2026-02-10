rom&ndが贈る、バレンタイン限定体験型イベント「キラキラバレンタイン with rom&nd」がSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで開催

株式会社韓国高麗人蔘社(※1)

「ザジューシーラスティングティント」や「ハンオールブロウカラ」など、

数々のヒットアイテムを生み出してきた韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」は

バレンタインシーズンに合わせた体験型イベント【キラキラバレンタイン with rom&nd】を、

2026年2月11日(水)~2月14日(土)の4日間、

SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにて開催します(※2)。

本イベントでは、ロムアンドのNEWアイテム「グラスティングカラーグロス スパークルライン」

を主役に、【カラーを選ぶ】のではなく、【今日の自分に似合うムードを見つける】という、

新しいバレンタイン体験を提案します。

王冠をかぶった瞬間、今日のキラキラムードが決まる。

～今日の私はどんなキラキラ?～

バレンタインシーズンは、好きな人に気持ちを

伝えるために、「今日の自分はどんな雰囲気で

いたいか」を意識する瞬間が増える特別な時期。そんな皆さんにロムアンドは、

カラーやトレンドから選ぶメイクではなく、

その日の気分やムードから導き出される

【その人にあったキラキラ】を提案します。

全6色すべてに繊細なラメを閉じ込めた

「グラスティングカラーグロス スパークル

ライン」は、単色使いはもちろん、ムードやシーンに合わせて重ね使いもできる魅力のシリーズ。

今回は、そんなスパークルラインを参加者自身がカラーを選ぶのではなく、【今日の自分に似合う

ムードを見つけられる】体験型イベントとなっています。「これが今日の私」と思えるムードと

カラーの出会いを、バレンタインという特別なタイミングで体感できる、期間限定イベントです。

キラキラのムードを体験する、バレンタイン限定コンテンツ

今回のイベントでは、ロムアンドの世界観を体感できるだけでなく、 王冠をかぶるだけで

「今日の自分に似合うキラキラムード」を見つけられる体験型イベントをご用意しています。

さらに、2月14日(土)のバレンタイン当日には、スペシャルイベント🌹も実施予定ですので、

ぜひこの機会に、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでお楽しみください。

【EVENT１.】 キラキラバレンタイン あなたに似合うムードをチェック(※1)

１. ロムアンド公式SNSをフォローし、Xで該当

投稿をリポスト、またはInstagramでイベントの様子をストーリー投稿した方は、キラキラムード診断にご参加いただけます(※3)。

王冠を着用すると、まるであの魔法学校の

ように、その日のあなたにぴったりな

【ムード】を診断します。

２. ムード診断にご参加いただいた方全員に、

診断結果に応じたオリジナルパーソナルムード

カードとイベント限定デザインのバルーンを

プレゼントします(※4)。カードに記載された

商品は、その場で実際にお試しいただけます。

３. 各日ムード診断にご参加いただいた

先着100名の方に、

グラスティングカラーグロス ミニ1点(※5)、

マルチビーム1点、

リユーザブルバッグも進呈します(※4)。

【EVENT２.】SNSレビューイベント

SNSレビューイベントも実施致します(※6)。

当選者の方には3月に発売するロムアンドの

「新商品キット」をプレゼント。

イベントの感想とともに素敵な投稿を

お待ちしております。

【イベント期間】

2026年2月11日(水)~2月19日(木)

【イベント詳細】

１.2月11日(水)~2月14日(土)にSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで会場を撮影

２.下記ハッシュタグをつけて投稿

・必須ハッシュタグ : #romand #ロムアンド渋谷109 #ちゅるりんラメグロス

・必須メンション ：@romand_jp (Xの場合 @romandyou)

【当選者発表】

2026年2月24日(火)

イベント詳細情報

・開催日：2026年2月11日（水）～ 2月14日（土）

・開催時間：11:00~17:00

・住所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

★本イベントは、雨天の場合、内容の変更または中止となる可能性がございます。

また、時間帯別整理券制での運営となりますので、以下注意事項を確認のうえお越しください。

【注意事項】

・イベントに関して、施設への問い合わせはご遠慮ください。

・整理券は当日10時30分より配布開始となります。

・参加時間が記載された整理券を配布しますので、整理券に記載された時間内にご来場ください。

・整理券に記載の体験終了時間10分前までに到着いただく必要があります。

※遅れてご来場された場合は、体験にご参加いただけません。

(※1)本画像は完成予想イメージです。実際の会場装飾・内容とは異なる場合があります。(※2)本イベントは、雨天の場合、

内容の変更または中止となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。(※3)本イベントは時間帯別整理券制での

運営となります。(※4)すべてのアイテムは数量限定の為、なくなり次第終了となります。また、内容は告知なく変更になる

場合があります。(※5)グラスティングカラーグロス ミニのカラーはお選びいただけません。(※6)イベント内容は告知なく

変更になる場合があります。

rom&nd（ロムアンド）について

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を

中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。

パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわった

コスメを展開しています。

日本では2019 年にティントリップ

「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、

ティントリップブームの先駆けとなりました。

以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、

コンスタントにヒット商品を生み出しています。

公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/

公式X https://x.com/romandyou

公式HP (KR) http://romand.co.kr/

iFamily SC Co. Ltd.について

2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合したウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を導いてきました。

その後、2016年にウェディング事業により

蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、

SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。

2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出するグローバル

ブランド「rom&nd」を始めとするブランドを展開しています。