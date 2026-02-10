『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』9職業を対象としたスキルバランス調整を実施！

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』において、2026年2月10日（火）に9つの職業を対象としたスキルバランス調整を実施いたしました。 また、同日より「冒険者契約証」の新シーズンを開始し、アイテムモールにて新たなアバターBOXやお得なアイテムセットの販売を開始したことをお知らせいたします。

■ より快適な冒険へ！9職業のスキルバランス調整を実施！

2月10日（火）の定期メンテナンスにて、より多彩な戦術と快適なプレイ環境の実現を目指し、全9職業を対象としたスキルバランス調整を実施いたしました。本調整では、各スキルの威力向上や使い勝手の改善が行われています。例えば、冒険者の「メタモルフォース」は変身中も移動が可能になるよう仕様が変更され、ソードマンの「パリィ」は持続時間が延長されました。また、プリーストの「ブレッシング」はクールタイムが短縮され、より高頻度での支援が可能になるなど、各職業の役割を活かしやすい調整となっております。その他、ワンダラー、ブレイバー、アーチャー、スカウター、ヒーラー、アサシンについても、スキルの有効範囲拡大や威力の情報修正など、多岐にわたる調整を行いました。

【アップデート情報の詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13013&news_type=3(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13013&news_type=3)

■アイテムモール最新情報！

2月10日（火）より、「冒険者契約証」の新シーズンがスタートしました。 今シーズンの目玉報酬として、休憩中のHP・SP回復量を大幅に上昇させる「あなたの執事」が登場します。ランクを上げることで獲得できる「上級契約」の報酬には、水棲種族からのダメージ軽減や移動速度アップの効果を持つ装備などがラインナップされています。

さらに、アイテムモールでは期間限定で新たなアバターBOXの販売を開始いたしました。 「リンカネBOX」「ラブデビBOX」が登場し、それぞれ攻撃性能を強化する衣装などを獲得するチャンスがあります。 あわせて、装備精錬に必要なアイテムをお得にまとめた「錬金石セット」の販売も開始しております。

【モール情報の詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13012&news_type=6(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13012&news_type=6)

■タイトル概要- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG- 対応環境：PC（Windows）- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)■最新情報- 公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02- 公式X：https://x.com/LCBClair_PR

■コピーライト：

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.