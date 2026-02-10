【2/18(水)】オンラインセミナー『【大相談会】AI検索対策、いま必要なのは「攻め」か「静観」か？ SEO研究チャンネル運営者が回答するAI検索最適化の対策方針』開催

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年2月18日（水）にオンラインセミナー『【大相談会】AI検索対策、いま必要なのは「攻め」か「静観」か？ SEO研究チャンネル運営者が回答するAI検索最適化の対策方針』を開催いたします。

生成AIの普及で、検索対策の“勝ち筋”が変わり始めています。

「AI回答に自社ブランドが表示されない」「競合だけがAIに引用・言及される」「自社の発信したいメッセージとAIの回答がズレている」などの悩みを抱えていても、変化のスピードが速く、正解が見えづらいため、何から手を付けるべきか判断できないケースは少なくありません。

本セミナーは、事前・当日質問を基に進める“お悩み相談会”です。株式会社CINC共同創業者で、SNS総フォロワー数3.5万人超の「SEO研究チャンネル」運営者でもある平が 、貴社の状況に沿ってAI検索最適化の進め方（そもそも検討すべきかどうか／何から始めればよいか／対策方針など）を解説します。

参加者のリアルな悩みを起点に、明日からの実務に役立つ情報をお届けします。

＜セミナー概要＞

開催日時：2026年2月18日（水）12:00～13:30

参加費：無料

開催方法：オンライン

＜登壇者情報＞

株式会社CINC共同創業者

平 大志朗（@seolabochannel）

2012年ごろからSEO業界に携わり、検索エンジンマーケティングを中心としたデジタルマーケティングの分野で活躍。 2014年に CINCを共同創業し、データを活用したマーケティング戦略の支援を行う。 2020年から「SEO研究チャンネル」を立ち上げ、SEOに関する知見を発信。

＜アジェンダ＞

＜こんな方におすすめ＞

＜お申込み方法＞

- 事前質問に対する回答- 当日質問に対する回答- まとめ- AI検索の普及に伴い、流入数の減少を感じているWebサイトご担当者様- AI検索で自社ページが引用・参照されないことにお悩みの方- 自社情報がAIに誤って要約・表示されてしまうことに不安がある方

下記URLよりお申し込みをお願いいたします。

※お申し込みいただいた方に別途視聴URLをご案内いたします。

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/seminar_260218_prtimes

＜ご参考＞

CINCでは、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）に関するサービスを提供しています。

ご興味がございましたら、併せてご確認いただけますと幸いです。

■ SEOツール

Keywordmap：https://keywordmap.jp/



■ コンサルティングサービス

SEO：https://www.cinc-j.co.jp/analytics/seo/

AI検索最適化（GEO/LLMO）：https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/