マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』『マブラヴ オルタネイティヴ』よりSSR「榊󠄀 千鶴」登場！コラボイベント「STRANGERS II」前編開始！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が『マブラヴ オルタネイティヴ』とのコラボイベント「STRANGERS II」前編を開始し、コラボキャラクターSSR「榊󠄀 千鶴」が登場いたしました。
■LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「榊󠄀 千鶴」ガチャ開催！
LIMITED CHARACTERピックアップガチャ SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】を開催中です！
SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】は「自身が受けたダメージを敵とリンクさせ送り込む、不屈の心で逆境を力へと変える、心強いタンク」」なキャラクターです！
期間中、SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 2月24日（火） 4:59まで
■第2弾オルタコラボ「STRANGERS II」前編開催！
▼あらすじ
かつて異世界からやってきた衛士、
白銀武たちはこちらの世界に馴染み平和な時間を過ごしていた。
そんな彼らは、ある日突然生徒会長から呼び出され――
開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月3日（火） 4:59まで
■第2弾オルタコラボ特別ログインボーナス実施！
第2弾オルタコラボ開催を記念して特別なログインボーナスが開催中です。
スタンダードガチャチケット×10などの豪華商品GETしましょう！
開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月3日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「榊 千鶴」開催！
SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 2月24日（火） 4:59まで
■コラボイベント「STRANGERS II」開催記念Xキャンペーン！
公式X（@Muvluv_GG）ではコラボ「STRANGERS II」開催を記念して、最大50,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！
▼豪華景品
・Amazonギフトカード番号50,000円分×1名様
・Amazonギフトカード番号1,000円分×9名様
開催期間：2月10日（火）～2月17日（火）23:59まで
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
