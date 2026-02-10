マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』『マブラヴ オルタネイティヴ』よりSSR「榊󠄀 千鶴」登場！コラボイベント「STRANGERS II」前編開始！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が『マブラヴ オルタネイティヴ』とのコラボイベント「STRANGERS II」前編を開始し、コラボキャラクターSSR「榊󠄀 千鶴」が登場いたしました。

https://muvluv-girls-garden.com/#campaign

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)

https://muvluv-girls-garden.com/

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

■LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「榊󠄀 千鶴」ガチャ開催！

LIMITED CHARACTERピックアップガチャ SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】を開催中です！

SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】は「自身が受けたダメージを敵とリンクさせ送り込む、不屈の心で逆境を力へと変える、心強いタンク」」なキャラクターです！

期間中、SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 2月24日（火） 4:59まで

■第2弾オルタコラボ「STRANGERS II」前編開催！

▼あらすじ

かつて異世界からやってきた衛士、

白銀武たちはこちらの世界に馴染み平和な時間を過ごしていた。

そんな彼らは、ある日突然生徒会長から呼び出され――

開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月3日（火） 4:59まで

■第2弾オルタコラボ特別ログインボーナス実施！

第2弾オルタコラボ開催を記念して特別なログインボーナスが開催中です。

スタンダードガチャチケット×10などの豪華商品GETしましょう！

開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月3日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「榊 千鶴」開催！

SSR「榊󠄀 千鶴」【ドメスティックなリーダー】追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 2月24日（火） 4:59まで

■コラボイベント「STRANGERS II」開催記念Xキャンペーン！

公式X（@Muvluv_GG）ではコラボ「STRANGERS II」開催を記念して、最大50,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！

▼豪華景品

・Amazonギフトカード番号50,000円分×1名様

・Amazonギフトカード番号1,000円分×9名様

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

開催期間：2月10日（火）～2月17日（火）23:59まで

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

