ファッション教育振興協会主催「服の日記念行事」にて 弊社代表 下地　毅が挨拶

「世界で最も幸せなファッションカンパニー」をスローガンに掲げる株式会社TSIホールディングス（本社：港区赤坂）の代表取締役社長 CEOの下地 毅が、2月9日の服の日にアルカディア市ヶ谷（私学会館）にて開催された「服の日記念行事」に登壇いたしました。

一般財団法人日本ファッション教育振興協会の櫛下町 慶子理事長の挨拶の後、司会者よりご紹介を受けて登壇し、ファッション業界の未来について語り、自身が発起人となって2026年5月9日（土）、5月10日（日）に東京・原宿にある国立代々木競技場第1第2体育館で開催する、若手クリエーター支援のイベント「FORTY DEGREES JAPAN」について語りました。https://40degreesjapan.com/

少子化や大学全入時代の到来により、服飾家政分野の専門学校への入学者の減少や大学の専門学校化や専門学校の大学化が進行している中、自らの力で未来を切り開いていこうとする若手クリエーターを応援するため、自身がデザイナー時代の30年前にロンドンで開催された「FORTY DEGREES」にオリジナルのブランドを立ち上げて出展した経験を活かし、各方面の若手クリエーターたちの背中を少しだけでも押してあげられるような“きかっけ”となればと願い、「FORTY DEGREES」を日本で復活させることといたしました。

下地は「専門学校には数の論理ではなく、クォリティを求めるベクトルを持った人を育ててくれることが企業側にとっても役立つし、専門性の強化のためにも海外の服飾専門学校との連携を考えてもらいたい。また、専門学校で学んだことを企業に就職しても携われ、さらに伸ばせる受け入れ体制も整えるべきと考える。ぜひ学生の皆さんは自身の作品の発表の場として、企業の皆さんは次世代の才能の発掘の場として「FORTY DEGREES JAPAN」に参加してもらいたい。」と語りました。

本イベントの協賛には一般財団法人日本ファッション教育振興協会も名を連ねています。

記念行事では、「ファッション業界に求められる人材像」をテーマに、東京ファッションデザイナー協議会代表理事・議長の久保 雅裕氏をファシリテーターに迎え、株式会社Ri Design CEO 兼 EZUMiクリエイティブディレクターの江角 泰俊氏、株式会社ムービングオフィス代表取締役 兼 杉野服飾大学非常勤講師の大板 勝氏、アイア株式会社 LOUNIEチーフパタンナーの清松 正伸氏による講演が行われました。

15時～は、令和7年度のファッション検定における各部門の成績優秀者の発表と表彰、続いて第41回全国服飾学校「ファッション画コンクール」の表彰式が行われ、各部門受賞者に向けて、文部科学省 総合教育政策局生涯学習推進課 専修学校教育振興室長の米原 泰裕氏、経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課クリエイティブ産業室長 荻野 洋平氏からの祝辞を頂戴しました。

一般財団法人日本ファッション教育振興協会 https://www.fashion-edu.jp/

