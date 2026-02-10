ロードサイド飲食店業界初※デジタルサイネージによる渋滞解決ソリューションを導入

株式会社ハックスター

駐車場向けサイン製作・販売、駐車場DXソリューションの提供を中心とした事業を展開する株式会社ハックスター（代表取締役：吉本）は、株式会社丸千代山岡家（代表取締役社長：一由聡）が運営するラーメン店に、ロードサイド飲食店として業界初の多機能屋外デジタルサイネージ「P-Vii」と車両検知センサーを連携した車両誘導ソリューションを導入いたしました。

■課題

●ラーメン山岡家相模原店 駐車場

丸千代山岡家様が神奈川県内で運営するラーメン山岡家相模原店では、駐車場満車時に前面道路で空き待ちする車両が発生し、周辺道路の渋滞やクレームが課題となっていました。

従来の静的な看板では満空状況がリアルタイムで伝わらず、交通問題が解消されませんでした。

■解決策

デジタルサイネージを活用した本システムでは、各車室にワイヤレス車両検知センサーを設置し、駐車場の満空状況をリアルタイムで検知し、状況に応じてP-Viiのサイネージ表示を自動切り替えします。

空車時：動画広告や店舗アプリQR表示など販促活動にも活用。混雑時：空き車室の位置と残り台数を表示しスムーズな駐車を促進。満車時：路上待機による追突事故の危険性をアピールし道路渋滞を防止。

空車時は販促動画やQRコードを表示し、混雑時は残り台数と空き車室位置を案内、満車時は路上待機禁止を表示して道路渋滞を防止します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZP8L_iQ_VjE ]

ハックスターは、今後とも、サインとシステムを融合したソリューションを通じて、誰もが快適な施設・駐車場を目指してまいります。

※ロードサイド飲食店への多機能屋外デジタルサイネージの導入において業界初 （自社調べ 2025年11月時点）

【導入概要】

導入先：株式会社丸千代山岡家 ラーメン山岡家相模原店

製品・システム：P-vii(https://parking-sign.huckster.co.jp/collections/digital_sign/products/p-vii-sa-640x960?utm_source=PRTIMES&utm_medium=textlink&utm_campaign=yamaokaya_pvii)、ワイヤレス満空システム(https://parking-sign.huckster.co.jp/collections/parking_system/products/system-wireless?utm_source=PRTIMES&utm_medium=textlink&utm_campaign=yamaokaya_wireless)

