昭和の思い出「トンかつ弁当」がバレンタイン＆ホワイトデー限定掛け紙で登場

株式会社リエイグループ

株式会社リエイグループの株式会社リエイ（本社：千葉県浦安市、代表取締役：椛澤 一）が展開する千葉県の老舗駅弁ブランド「マンヨーケン（万葉軒）」は、昭和30年代の発売より愛され続けるロングセラー駅弁「トンかつ弁当」を、バレンタインおよびホワイトデー限定デザインの掛け紙で販売いたします。

昔懐かしい味わいはそのままに、“遊び心”と“わくわく感”をお客様に楽しんでいただきたいという想いで企画いたしました。

バレンタイン限定掛け紙は2026年2月13日（金）・14日（土）、ホワイトデー限定掛け紙は3月13日（金）・14日（土）の、各2日間限定で販売いたします。

季節の思い出のひとつとして、ぜひお楽しみください。

マンヨーケン（万葉軒）の「トンかつ弁当」とは

千葉駅を行き来する学生や会社員のお客様に「手軽な価格でボリュームあるお弁当を届けたい」という想いから誕生したマンヨーケンを代表する駅弁です。昭和30年代の発売以来、半世紀以上にわたり変わらない味で親しまれ、昭和43年頃には、100円で販売していました。

特製ソースを浸した豚ロースカツに、さらにソースをかけて味わう、どこか懐かしい「トンかつ弁当」は、長い歴史の中で育まれた“変わらないおいしさ”が、多くのお客様に愛されています。

◆「駅弁味の陣2025」掛け紙賞を受賞

JR東日本主催のイベント 「駅弁味の陣2025」では、通常デザインの掛け紙が、“掛け紙賞”を受賞いたしました。

【商品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/20_1_726491ab75ec8da31d62b323f4350b82.jpg?v=202602100651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/20_2_2f2fb6774c5001041b76713c99546054.jpg?v=202602100651 ]

【会社概要】

【マンヨーケン（万葉軒）について】

昭和３年（1928年）千葉駅近くの要町で創業。国鉄より構内立売営業の承認を受け、駅弁の製造を開始いたしました。2013年からは、株式会社リエイがその味と伝統を継承し運営。マンヨーケン（万葉軒）ブランドとして、駅弁の販売のほか、仕出し弁当やケータリングなど、幅広い食のサービスを展開しています。

＜公式URL＞ https://riei-manyoken.jp/

■受賞歴

JR東日本主催のイベント 「駅弁味の陣」

・トンかつ弁当 ： エリア賞2回 ※2018、2019年、掛け紙賞3回 ※2018、2021、2025年

・菜の花弁当 ： そそられ将軍（食べてみたい部門第1位） ※2020年

・ジャンボかつ弁当 ： エリア賞（南関東部門） ※2022年

【株式会社リエイについて】

株式会社リエイは、1980年創立の「食と介護の生活サービス」企業です。祖業である“食”を基軸に企業・法人向けの福利厚生サービスや介護総合サービスなど、人のぬくもりを根幹に事業領域を拡げています。

＜所在地＞ 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

＜公式URL＞ https://www.riei.co.jp/

※株式会社リエイは、株式会社リエイグループの子会社です