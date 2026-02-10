【報道関係者各位】成長期の体づくりを多角的にサポート。「ALPHAi 成長サプリ」公式アンバサダー200名の大規模募集を開始
2026年2月10日
株式会社ADTOOL GLOBAL
デジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社ADTOOL GLOBAL（以下 当社）は、お子様の健やかな成長をサポートするサプリメント「ALPHAi（アルファイ）」の認知拡大を目的とした「ALPHAi 公式レビュアー募集キャンペーン」を2026年2月6日（金）より開始いたしました。
■ 背景と社会的意義：スポーツや好き嫌いによる「栄養格差」の解消へ
現代の子どもたちを取り巻く環境は、習い事やスポーツのハード化、そして食の欧米化による栄養の偏りなど、個々のライフスタイルによって「栄養摂取の質」に大きな差が生まれています。特に運動量の多いジュニアアスリートや、偏食傾向にあるお子様を持つ保護者にとって、日々の食事だけで推奨される栄養素を網羅することは容易ではありません。
当社は、こうした「家庭内だけでは補いきれない栄養課題」を解決すべく、手軽かつ効率的に体づくりを支える本製品を開発いたしました。本キャンペーンを通じ、実際の活用事例を共有することで、健やかな成長を願うすべての家庭に選択肢を提示することを目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341458/images/bodyimage1】
■ キャンペーン概要
キャンペーン名： 【26.2.7】ALPHAi 成長サプリ 公式アンバサダー募集
募集期間： 2026年2月6日（金）～ 2月14日（土）
募集人数： 200名
参加特典： 購入金額相当（最大10,000円分）のポイント還元
詳細URL： https://adtoolglobal.com/review_campaign.php?cp_id=1770397542
本プレスの内容は、マーケティングパートナーである株式会社BRAND WARPが保証いたします。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
