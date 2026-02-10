【追加開催決定】有名コスプレイヤーとの交流会を実施 『第2回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』 2026年2月28日（土）開催
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」（兵庫県淡路市）では、世界最大級のコスプレの祭典「世界コスプレサミット」を主催する株式会社WCSの協力のもと、コスプレイベント『第2回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』を2026年2月28日（土）に開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage1】
■ 第2回開催の見どころ
(1)イベントを彩るゲストコスプレイヤーも参加＆交流おもてなし
今回のアワコスには、国内外で活動実績を持つゲストコスプレイヤー3名が参加し、参加者と同じ目線でイベントを楽しみます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage2】
・もころす：https://www.instagram.com/mokorosu/
怪獣や擬人化キャラクターを得意とし、「シン・ゴジラ」「ゴジラ-1.0」「モスラ」などゴジラシリーズを中心に、独創的な自作衣装で注目を集めるコスプレイヤー。コスサミアフターパーティへのゲスト出演をはじめ、海外イベントへの出演実績も持つ。
また、茨城県公認VTuber「茨ひより」の公式衣装制作を長年担当し、地域PRとコスプレ文化を結びつけた活動を展開している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage3】
・Salina：https://www.instagram.com/salina_0678/
世界コスプレサミットWCS2025 日本代表コスプレイヤー。特殊メイクおよび造形技術を強みとし、WCS2024日本大会では審査員特別賞および衣装賞を受賞。各種メディア出演、イベントステージ登壇、審査員、MCなど幅広い分野で活躍している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage4】
・Julipan：https://x.com/xxPinkieSweetxx?lang=ja
トルコ生まれ、日本育ちのコスプレイヤー。
「ドラゴンクエスト」シリーズを中心に約30キャラクター以上の衣装制作経験を持ち、テレビ番組出演や海外作品関連イベントでのPR活動にも参加。仕事と両立しながらコスプレ活動を継続している。
さらに、本イベント参加者を対象とした特典として、以下の2点をご用意いたしました。1つ目は、イベント翌日の3月1日から3月31日までの期間中にご利用いただける、4アトラクション13,000円相当の「ニジゲンノモリ ライトチケット」を、参加者全員に進呈いたします。2つ目は、コスプレウィッグ総合専門店「アシストウィッグ」協力のもと、「クレンジングシートAS ミニサイズ」をプレゼントいたします。
冬の季節でも安心して楽しめる環境の中で、作品への想いを共有しながら、参加者一人ひとりが主役となる特別な一日を、ニジゲンノモリでお楽しみください。
(2)参加者同士で楽しむ特別企画「第2回アワコス記念 集合写真＆交流スペース開放」
参加者限定・記念企画のご案内
イベントの思い出を共有する企画として、アワコス参加者を対象とした1日限定の記念企画を実施します。当日はコスプレイヤー専用の屋内エリアを開放し、暖かな空間で休憩や交流を楽しみながら、限定コラボメニューもお楽しみいただけます。
会場：
モリノテラス（屋内スペース）
内容
集合記念撮影：
12:00～
公式カメラマンによる、参加者全員での集合写真撮影を実施します。
ゲストコスプレイヤー交流会：
12:10～12:30
アワコスゲストコスプレイヤーとの交流会を実施いたします。 （人数限定・参加無料）
交流・休憩スペース ：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage1】
■ 第2回開催の見どころ
(1)イベントを彩るゲストコスプレイヤーも参加＆交流おもてなし
今回のアワコスには、国内外で活動実績を持つゲストコスプレイヤー3名が参加し、参加者と同じ目線でイベントを楽しみます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage2】
・もころす：https://www.instagram.com/mokorosu/
怪獣や擬人化キャラクターを得意とし、「シン・ゴジラ」「ゴジラ-1.0」「モスラ」などゴジラシリーズを中心に、独創的な自作衣装で注目を集めるコスプレイヤー。コスサミアフターパーティへのゲスト出演をはじめ、海外イベントへの出演実績も持つ。
また、茨城県公認VTuber「茨ひより」の公式衣装制作を長年担当し、地域PRとコスプレ文化を結びつけた活動を展開している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage3】
・Salina：https://www.instagram.com/salina_0678/
世界コスプレサミットWCS2025 日本代表コスプレイヤー。特殊メイクおよび造形技術を強みとし、WCS2024日本大会では審査員特別賞および衣装賞を受賞。各種メディア出演、イベントステージ登壇、審査員、MCなど幅広い分野で活躍している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341459/images/bodyimage4】
・Julipan：https://x.com/xxPinkieSweetxx?lang=ja
トルコ生まれ、日本育ちのコスプレイヤー。
「ドラゴンクエスト」シリーズを中心に約30キャラクター以上の衣装制作経験を持ち、テレビ番組出演や海外作品関連イベントでのPR活動にも参加。仕事と両立しながらコスプレ活動を継続している。
さらに、本イベント参加者を対象とした特典として、以下の2点をご用意いたしました。1つ目は、イベント翌日の3月1日から3月31日までの期間中にご利用いただける、4アトラクション13,000円相当の「ニジゲンノモリ ライトチケット」を、参加者全員に進呈いたします。2つ目は、コスプレウィッグ総合専門店「アシストウィッグ」協力のもと、「クレンジングシートAS ミニサイズ」をプレゼントいたします。
冬の季節でも安心して楽しめる環境の中で、作品への想いを共有しながら、参加者一人ひとりが主役となる特別な一日を、ニジゲンノモリでお楽しみください。
(2)参加者同士で楽しむ特別企画「第2回アワコス記念 集合写真＆交流スペース開放」
参加者限定・記念企画のご案内
イベントの思い出を共有する企画として、アワコス参加者を対象とした1日限定の記念企画を実施します。当日はコスプレイヤー専用の屋内エリアを開放し、暖かな空間で休憩や交流を楽しみながら、限定コラボメニューもお楽しみいただけます。
会場：
モリノテラス（屋内スペース）
内容
集合記念撮影：
12:00～
公式カメラマンによる、参加者全員での集合写真撮影を実施します。
ゲストコスプレイヤー交流会：
12:10～12:30
アワコスゲストコスプレイヤーとの交流会を実施いたします。 （人数限定・参加無料）
交流・休憩スペース ：