株式会社ビープラス（本社：東京都港区、代表取締役：沖野 裕郎、以下 ビープラス）は、通信サービス事業を展開するスマイル・リンク・コミュニケーションズ株式会社（以下 スマイルリンク）と業務提携し、同社が提供するモバイル通信サービス「SLIMo SIM」および光回線サービス「あなたの街の光」の取り扱いおよび販売促進を開始したことをお知らせいたします。

近年、通信料金の高止まりや料金体系・契約条件の複雑化により、個人利用者や中小企業を中心に「通信環境を見直したいが、何を選べばよいか分からない」という声が増えています。こうした背景から、利用者の環境に即した分かりやすい通信サービスへのニーズが高まっています。

スマイル・リンク・コミュニケーションズ株式会社は、「あなたの街の電話局」をコンセプトに、地域密着型の通信サービスを展開してきた通信事業者です。

大手キャリアに依存しない柔軟なサービス設計と、利用者一人ひとりに寄り添った提案力を強みとし、モバイル通信および固定回線の分野で、地域事業者や中小企業、個人利用者を中心に導入・相談実績を着実に拡大してきました。

特に、

● 分かりやすい料金体系

● 利用状況に応じた個別提案

● 導入後も継続して相談できるサポート体制

といった点が評価され、地域単位での継続利用や紹介による導入が進んでいます。

ビープラスはこれまで、SIMフリー端末の販売・レンタル事業や通信サービスの取次、セキュリティ事業などを通じて、通信環境の最適化支援を行ってまいりました。

今回の業務提携により、スマイルリンクの通信サービスとビープラスの提案・サポート体制を組み合わせることで、モバイル通信から光回線までを一体で見直せる体制を構築し、地域に根ざした通信課題の解決を目指します。





【業務提携内容】● モバイル通信サービス「SLIMo SIM」の取り扱いおよび販売促進● 光回線サービス「あなたの街の光」の取り扱いおよび販売促進● 個人・法人向け通信環境の見直し提案● 導入後の運用・相談対応を含めたサポート体制の強化【サービス概要】■ SLIMo SIM通信コストの最適化を目的とした、シンプルで分かりやすい料金体系のモバイル通信サービス。個人利用から小規模事業者まで幅広いニーズに対応。■ あなたの街の光地域密着型の光回線サービスとして、利用エリアや用途に応じた柔軟な提案を特長とし、家庭用から事業用途まで安定した通信環境を提供。【今後の展開】ビープラスは本業務提携を通じて、通信を「分かりにくいもの」から「身近で選びやすいもの」へと変える取り組みを推進し、地域社会に根ざした通信インフラの提供と顧客満足度の向上を目指してまいります。【会社概要】株式会社ビープラス本社：〒105-0003 東京都港区西新橋2-33-4代表者：代表取締役 沖野 裕郎設立：1995年9月28日資本金：9,900万円事業内容：SIMフリー端末販売・買取、通信サービス取次、レンタル事業、セキュリティ事業 ほかURL：https://www.be-plus.co.jp/スマイル・リンク・コミュニケーションズ株式会社本社：〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-43-14 細井ビル３階代表者：代表取締役 染谷 宗一設立：2025年2月5日資本金：300万円事業内容：インターネット接続サービス、通信サービス取次、モバイル通信スマホSIM販売事業ほかURL：https://smilelink-com.jp/【お問い合わせ先】株式会社ビープラスTEL：03-6256-8870FAX：03-6256-8871

